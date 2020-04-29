Kaynak ve fotoğraflar: AA, DHA, İHA
Türkiye'nin 'kesin korunacak' hassas alanları! Hepsi resmi gazetede yayımlandı...
2016 yılından beri Türkiye'de birçok alan 'kesin korunacak hassas bölge' listesine alındı. Sizin için son zamanlarda ilan edilenleri listeledik. İşte Türkiye'nin kesin korunacak hassas alanları...
Kartpostallık görüntüsüyle keşfedilmeyi bekliyor: KASRİK BOĞAZI
4 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilen Şırnak'taki Kasrik Boğazı, kartpostallık görüntüsüyle keşfedilmeyi bekliyor. Doğal sit alanında ikisi kritik tür olmak üzere 18 bitki ve tehlike kategorilerine göre dördü, yayılım durumlarına göre biri kritik tür olmak üzere 141 hayvan çeşidinin belirlendiği Kasrik Boğazı, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor.
Korona sonrası dönemde burayı rotanıza eklemenizi öneririz. Doğası çok güzel. Nezih ve güzel bir ortam var. Yöredekilerin dostluğu, misafirperverliği ve içtenliği her şeye bedel. Bir de Kasrik Boğazı gibi güzellikler eklendiğinde tadına doyum olmuyor.
Cennetten bir köşe: SIĞLA ORMANLARI
Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçeleri sınırları içerisindeki sığla ormanları listenin en yeşil adresi. Sığla ağacı ormanları kültür turizmi açısından yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin hayranlık uyandırdığı yer olarak hafızalarda kalıyor. Öte yandan bilimsel adı 'Liquidambar Orientalis' olan sığla ağacından önce 'kızartılan' ardından 'ağlatılarak' elde edilen yağ, kozmetik sektöründe kullanılmasının yanı sıra antiseptik ve parazitlere karşı da etkisiyle biliniyor. Yağın mide yaralarına karşı da çok etkili olduğu söylenirken, sedef hastalığına da iyi geldiği belirtiliyor. Az miktarda Rodos Adası ve Çin'de bulunan ancak Türkiye'de bol miktarda Köyceğiz, Dalaman Ortaca, Marmaris ve Fethiye'de yetişen sığla ağacının yağı dünyaca ünlü markalı parfüm ile deodorantların yapımda da kullanılıyor.
Peki bu hassas alanımızda sığla yağı nasıl üretiliyor?
Sadece sulak alanlarda yetişen ve kökleri derine gitmeyip, yüzeysel ilerleyen sığla ağacına ilk işlem olarak kambiyum tabakasında, ağacın kabuğu sıyrılarak yara açılıyor. Buna 'kızartma işlemi' deniliyor. Havanın sıcaklığına göre 20-30 günlük bekleme sonunda kabuğu sıyrılan yere 'sur' adı verilen yeniden yaralama yapılarak bu yeni yerden 15-20 gün sonra yağ balsam olarak ağaçtan akmaya başlıyor.
Bu akan yağ özel kaşık denilen aletle kazınarak kazıma işlemi gerçekleştiriliyor. Kazınan kabuklu yağ tabakası 'margun' adı verilen ve bele takılan heybeye toplanıp büyük kazanlarda kaynatıldıktan sonra preslerde sıkılarak yağ elde ediliyor. Depolarda biriken yağlar özel işlem görmek ve tam olarak yağı ayrıştırılmak için de fabrikalara gönderiliyor. Bir sene yağ veren ağaç, iki sene bekletildikten sonra tekrar yağ alınabiliyor.
Kayseri'nin yeni gözdesi: TUZLA-PALAS GÖLÜ
Tuzla Gölü, Kayseri ili, Sarıoğlan ilçe sınırlarında bulunan tektonik oluşumlu tuzlu göldür. Yüzey rakımı 1131 metre, uzunluğu 8 kilometre, genişliği 8 kilometre, alanı ise 23,5 kilometredir. Faylar ile çevrelenen, kapalı havza özellikli Palas Ovası'nın en alçak alanıdır.
8