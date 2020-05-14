Türkiye'nin 'kesin korunacak' hassas alanı ilan edildi! Bölgenin yeni incisi...

Konya’nın pek fazla bilinmeyen güzelliği: KÖPEK GÖLÜ Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan Konya'nın Cihanbeyli ilçesindeki Köpek Gölü Doğal Sit Alanı ise sulak alan ekosistemi içinde yer alan habitat zenginliği nedeniyle tür çeşitliliği de oldukça fazla. Tuz Gölü'ne yakın olması nedeniyle başta orada üreyen flamingolar için yıl boyu önemli dinlenme ve beslenme alanı olma özelliği taşıyor. Çok sayıda ördek, kıyı ve kum kuşları ile diğer su kuşları, ayrıca çok sayıda ötücü kuş türü için yıl boyu dinlenme ve beslenme alanı olarak kullanılan gölde, farklı dönemlerde yapılan arazi çalışmalarında da başta batağanlar, balıkçıllar, ördekler, kıyı ve kum kuşları, bazı yırtıcılar ile çok sayıda ötücü kuş türleri de düzenli olarak gözleniyor. Göl ve bozkır bulunduran nadir bir alan olan ve bulundurduğu flora ve fauna sayesinde sadece bölgesel değil ulusal ve uluslararası bir enderliğe sahip alanda 201 bitki türü tespit edildi.