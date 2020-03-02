Seyahat Melis YILMAZ ve Büşra KORKMAZ | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı Haber Giriş: 02 Mart 2020 - 09:15 , / 02 Mart 2020 - 09:17

Türkiye’nin keşfedilmeyi bekleyen en özgün köyleri! Sakin bir hafta sonu için şimdi tam zamanı...

İnsanlığın ilk yerleşik hayata geçtiği topraklarda yaşıyoruz. El değmemiş doğa, yüzlerce yılın gelenek ve görenekleri, geçmişin mimari dokusu, en orijinal ve doğal tatlar halen bu köylerde varlığını sürdürüyor. Bu nedenledir ki gezginlerimizin bu küçük yerleşimlere olan ilgisi her geçen yıl biraz daha artıyor. Biz de Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken köylerin peşine düştük.