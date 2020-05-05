Türkiye’nin kendine hayran bırakan 10 gölü

3- Borçka Karagöl Ülkemizin saklı cennetlerinden birisi olan Karagöl, Artvin ilimizin Borçka ilçesi sınırlarında yer alıyor. Ulaşım bir miktar zorlayıcı olsa da gölde karşılaşılan manzara buna tamamıyla değiyor. Bir heyelan gölü olan Karagöl ve çevresi çeşitli yabani hayvanlara ve bitkilere ev sahipliği yapmakta. Orman İdaresi tarafından yapılan ufak bir tesis ve kamp alanı ise göl etrafında konaklama imkanı yaratıyor.