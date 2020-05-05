Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
Haber Giriş: 05 Mayıs 2020 - 15:05,
Türkiye’nin kendine hayran bırakan 10 gölü
İçimizi bunaltan koronavirüs gündemi sona erdiğinde, hemen hepimiz kendimizi evimizden dışarı atıp doğayla kucaklaşmanın yollarını arayacağız. Özellikle doğayla iç içe olarak ruhumuzu dinlendireceğimiz kesin. Sizin için korona sonrası dönemde her şeyi unutacağınız manzarasıyla büyüleyen Türkiye’nin en güzel 10 gölünü derledik. Salgın sonrası biraz olsun temiz almak istiyorsanız bu liste tam size göre…
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Birçoğu tabiat parkı içerisinde yer alan bu muhteşem göl manzaraları, şehrin stresinden kaçıp huzur bulmak için birebir…
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10- Yedigöller
Bolu sınırları içinde yer alan yedi adet gölden oluşan bölge milli park statüsünde koruma altına alınmış durumda. Yaz aylarında doğayla iç içe bir kamp deneyimi sunan Yedigöller’e kış mevsiminde ulaşım bir miktar zorlu. Kapanan yollar nedeniyle, kış aylarındaki seyahatlerinizde önceden bilgi almanızda fayda var.
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Dilerseniz sonbahar veya yaz aylarında doğayla baş başa olabilmek adına keyifli çadır kampı-bungalov konaklama programlarına da katılabilir veya Bolu’da şehir merkezinde konaklayıp, Yedigöller tarafına günübirlik ziyaret de yapabilirsiniz.
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9- Van Gölü
Dünyanın en büyük sodalı gölü unvanını taşıyan Van Gölü, hem tatlı su hem de tuzlu su ekosistemlerine sahip bir göl. Dört adet adaya sahip olan gölün en ünlüsü Akdamar Adası. İçinde kilise ve manastır barındıran adaya Gevaş ilçesi üzerinden motorla günün her saati ulaşabilmek mümkün. Bunun yanı sıra göl çevresinde oldukça geniş konaklama imkânları da mevcut.
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8- Bafa Gölü
Aydın ve Muğla arasında yer alan Bafa, Ege Bölgesi’nin en büyük gölü. Doğu kıyılarında Herakleia Antik Kenti’nin kalıntıları bulunan göl, tarihin ve doğanın ihtişamlı birleşimine ev sahipliği yapıyor. Göl içinde bulunan adalardaki kilise ve manastır kalıntıları ziyaretçiler için oldukça keyifli bir manzara sağlıyor. Konaklama için ise göl etrafında bulunan kamp alanlarını değerlendirmekte fayda var.
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7- Ulubat Gölü
Ağaçlıklar, sazlıklar, kuşlar ve balıklar derken her çeşitten canlıya ev sahipliği yapan Ulubat Gölü kendi başına bir ekosistem. Bursa ili sınırları içinde yer alan göl; turizm potansiyelini henüz tamamlayamamış, gizli kalmış noktalardan. Korona sonrası hafta sonu kaçamakları için sessiz ve sakin bir yer arayanlar, Bursa merkezde konaklayıp günübirlik göl gezileri yapabilirler.
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6- Tuz Gölü
Ankara ve Konya arasında yer alan Tuz Gölü günübirlik gezilerin ve güneşi batırmanız gereken yerlerin başında geliyor. Eşi görülmemiş bir gün batımı manzarasına sahip olan Tuz Gölü, Türkiye’nin en büyük ikinci doğal gölü. Flamingo kuşları için de önemli bir yaşam alanı olan bölge, harika fotoğraf karelerine konu oluyor.
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5- Sapanca Gölü
Hem İstanbul’a yakınlığıyla hem de hayran edici manzarasıyla Sakarya’nın en çok ilgi gören yeri olan Sapanca Gölü, çevresinde bulunan çeşitli tesisler sayesinde birçok aktiviteye ev sahipliği yapıyor. Sörf, kürek, yelken, deniz bisikleti ve ATV safari bunlardan sadece birkaçı… Hatta gölün bazı yerlerinde yüzmek bile mümkün.
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4- Salda Gölü
“Türkiye’nin Maldivler’i” adıyla popüler olan Salda Gölü, Burdur ilimizde bulunuyor. Turkuaz ve beyazın eşsiz birleşimini yansıtan göl manzarasında yüzme, yürüyüş, bisiklet ve yamaç paraşütü gibi çeşitli aktiviteler yapmanız mümkün.
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Bunların yanı sıra göl kıyısında yüksek oranda bulunan kil birçok cilt hastalığına da iyi gelmekte. Göl etrafında konaklama imkanı ise oldukça kısıtlı. Bu nedenle konaklamayı ya çok önceden planlamanız ya da gölü günübirlik ziyaret etmeniz gerekiyor.
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3- Borçka Karagöl
Ülkemizin saklı cennetlerinden birisi olan Karagöl, Artvin ilimizin Borçka ilçesi sınırlarında yer alıyor. Ulaşım bir miktar zorlayıcı olsa da gölde karşılaşılan manzara buna tamamıyla değiyor. Bir heyelan gölü olan Karagöl ve çevresi çeşitli yabani hayvanlara ve bitkilere ev sahipliği yapmakta. Orman İdaresi tarafından yapılan ufak bir tesis ve kamp alanı ise göl etrafında konaklama imkanı yaratıyor.
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2- Çıldır Gölü
Kars ve Ardahan şehirleri arasında yer alan Çıldır Gölü balıkçılık için çok uygun bir yapıya sahip. Her sezon büyüleyici manzaralara ev sahipliği yapan göl, asıl rağbeti ise kış aylarında, yüzeyi donduğu zaman görüyor.
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Donmuş göl yüzeyinde kızak turları ve yürüyüşlerin tadına varmak isterseniz Doğu Ekspresi ile Kars’a gidip hem yol maceranızı güzelleştirebilir hem de şehir turunu anlamlandırabilirsiniz. Ola ki, yaz aylarında gidecek olursanız da, bu etkileyici doğanın farklı bir yüzüyle karşılaşacaksınız.
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1- Abant ve Gölcük Gölü
Dört mevsim boyunca huzur dolu bir manzaraya sahip olan Abant ve Gölcük Gölü, Bolu ilinde bulunuyor. Uzun yıllardır tabiat parkı olarak koruma altında olan göller çevresinde yürüyüş parkurları ve bisiklet turları gibi çeşitli aktiviteler yapabileceğiniz imkanlar mevcut.
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Hem İstanbul, İzmit hem de Ankara gibi büyük şehirlere olan yakınlığı nedeniyle de hafta sonu kaçamakları için bile ziyaret edilebilecek keyifli bir alternatif. Kaynak: neredekal.com