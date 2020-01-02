Türkiye'nin hayalet köyü! Sadece 15 kişi kaldı, diğerleri ise...

Lübbey Köyü ile ilgili bir çok rivayet var. Kimisi köyü üç harflilerin bastığını ve bu yüzden köydeki herkesin kaçtığını söylüyor. Kimisi de eşkıya köyü olduğunu söylese de gerçek neden, aslında ekonomik. "Nereden biliyorsun?" derseniz, köyde kalan az sayıda insanla (10-15 kişi) sohbet etme şansım oldu, birebir bu hikayeyi doğruladılar.