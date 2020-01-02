Sevil MERT / Instagram: @cokokuyancokgezen | Fotoğraflar: Sevil Mert, Uğur Biryol, DepoPhotos
Haber Giriş: 02 Ocak 2020 - 09:10,
Türkiye'nin hayalet köyü! Sadece 15 kişi kaldı, diğerleri ise...
İzmir’de Ödemiş’e bağlı Lübbey Köyü ‘Hayalet Köy’ olarak biliniyor. Köylüler bundan tam 30 yıl önce köyü terk etmek zorunda kaldılar. Nedeni ise oldukça ilginç… İşte sadece 15 kişinin yaşadığı Hayalet Köy Lübbey’in hikâyesi…
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Bir köy düşünün, halkının büyük çoğunluğu 7-8 km ötedeki yaylaya taşınıyor, kalanları da eğitim, iş gibi nedenlerle en yakın ilçeye göç ediyor. Zamanla köyde kimsecikler kalmıyor. Lübbey Köyü, İzmir’in Ödemiş İlçesine bağlı terkedilmiş bir köy. Köyde hala yaşayan sadece birkaç hane kalmış, onlar da köyün yaşlıları.
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Peki Lübbey Köyü nasıl 'Hayalet Köy' oldu?
Lübbey Köyü, Bozdağların yamacındaki Türkmen Köylerinden biri. Köyün yazları çıktığı yaylaya elektrik gelip de Lübbey’e gelmeyince köylüler yavaş yavaş, şimdiki adı ile Çamyayla Köyü olan yaylaya taşınmışlar.
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Çamyayla bakliyat yetiştirmeye elverişli arazisi nedeniyle de köyde yaşayanları oraya çekmiş. Yeni ev yapacak olanlar yeni ve verimli arazisi olan Çamyayla’yı tercih etmiş. Lübbey Köyü, hayvancılık, nar ve kestane gibi meyve yetiştiriciliği ile geçiniyormuş ancak zamanla bunlar köylünün geçinmesine yetmemiş.
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Kimisi bakliyat yetiştirmek için Çamyayla’ya kimisi iş veya çocukların eğitimi için Ödemiş’e taşınmış derken köy hayalet köye dönüşmüş. Köyün özgün mimarisi, yeni binalarla kirletilmemesi, köyün yerleştiği sırtın yapısı nedeniyle zamanla fotoğrafçıların, yürüyüş gruplarının ilgisini çekmesi ile şimdi yeniden popüler hale gelmeye başladı.
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Lübbey Köyü ile ilgili bir çok rivayet var. Kimisi köyü üç harflilerin bastığını ve bu yüzden köydeki herkesin kaçtığını söylüyor. Kimisi de eşkıya köyü olduğunu söylese de gerçek neden, aslında ekonomik. "Nereden biliyorsun?" derseniz, köyde kalan az sayıda insanla (10-15 kişi) sohbet etme şansım oldu, birebir bu hikayeyi doğruladılar.
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Lübbey Köyü’nün geçmişinin Hellenistik döneme kadar dayandığına dair bulgular var. Bizans döneminden kalma manastır, mezarlık gibi kalıntılara da rastlanmış. Şu an kentsel sit alanı ilan edilmiş durumda olan Lübbey’de 44 sivil mimari örneği ve 4 anıtsal yapı bulunuyor.
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Evlerinde arasında geniş yollar yok, sadece eşekle veya yürüyerek gidilebilecek ara yollarla evler birbirine bağlanmış. Evler yıkılmaya yüz tutmuş olsa da hepsinde kapı numarası gıcır gıcır yeni asılmış...
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Lübbey Köyü’ne ulaşım
Lübbey Köyü, Ödemiş’e yaklaşık 18 kilometre mesafede bulunuyor. Yalnız yolun baraj inşaatı nedeniyle oldukça bozuk olması ve taş taşıyan kamyonlar nedeniyle bu kısa mesafeyi almak bir saati buluyor.
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Bir vadinin içinden yükselen yol boyu kestane ağaçları başta olmak üzere çeşit çeşit ağaçlarla süslenmiş doğayı izlemenin tadı da bir başka. Köyün camisinin olduğu bölüme kadar araçla ulaşım mümkün. Camiden sonrasını yürüyerek dolaşmanız lazım. Yıkılmış evlerin arasında patikayı bulmakta zorlanabilirsiniz, dikkatli olmanızde fayda var.
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En iyi Lübbey Köyü manzarası
Lübbey Köyü fotoğrafçılar için bir cennet. Zaten fotoğraf gruplarının köye yaptığı ziyaretler sayesinde popülaritesini arttırmış ve yerel yönetimlerin dikkatini çekmeyi başarmış. Köyün üç açıdan manzarası çok güzel:
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1- Lübbey Köyü’ne yaklaşırken köyü karşıdan gördüğünüz açı: Burası köydeki tüm terkedilmiş evleri net olarak gördüğünüz en geniş manzara.
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2- Köyün girişinde tepeden aşağıya doğru gördüğünüz açı: Buradan bakınca köy neredeyse Machu Picchu’ya benziyor.
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3- Köyün en ucundan yukarıya doğru gördüğünüz açı: Bu açıdan manzaradan çok evlerin ne kadar yıkılmış olduğu net olarak görülebiliyor.
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Lübbey Köyü, hayalet görüntüsü, içinde bulunduğu vadinin harika doğası, merak uyandıran geçmişi ile ziyaret edilmeyi hak ediyor. Fotoğraf: Uğur Biryol / Hürriyet Seyahat Yazarı
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İçimden bir ses kısa süre sonra Lübbey’de ciddi bir hareketlilik başlayacak ve yıkılmaya yüz tutmuş köy küllerinden yeniden doğacak diyor. Fotoğraf: Uğur Biryol / Hürriyet Seyahat Yazarı