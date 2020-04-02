Türkiye'nin en yaşlı ilinde korona virüs kurallarına uyuluyor

Özellikle yaşlı kısmı dışarıda çok fazla göremiyorum. Bu konuda Sinop’un gerçekten bu yasağa duyarlı kaldığına inanıyorum. Sinop’ta 31 hastamız var. Bu bence çok yüksek bir rakam değil. Tabii, hastanemizin bu konuda iyi çalıştığını, doktorların ve hemşirelerin çok ciddi anlamda fedakarlık ettiğini, görmekteyiz ve duyuyoruz. Bu konuda 31 tane vak'amız çok yüksek değil. Önemli olan bu sayıyı yukarı çıkarmamak. Bu seviyelerde tuttuğumuzda bence, Sinop bu konuyu aşmış ve önlemiş olacak" diye konuştu.