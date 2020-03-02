Türkiye’nin en turistik pazarları! Kimi taze otları kimi de el emeği ürünlerle öne çıkıyor...

Nalan Sözer / Gezgin, yazar

Filenizi yanınıza alın: Sığacık Kadın Pazarı - Seferihisar /İzmir

Cittaslow (Sakin Şehir) ağına Türkiye’den ilk giren yer olan Seferihisar’ın kale içindeki tarihi mahallesi Sığacık’ta, pazar günleri kuruluyor. Burada pazarcıların meşhur “Gel vatandaş, gel” bağrışlarını duyamazsınız. Bölgenin toprağında ne yetişiyor ne pişiyorsa pazaryerinde o satılıyor. En güzeliyse bütün ürünler kadınların elinden çıkıyor ve sadece kadınlar satış yapıyor. Kimi evinde yemek pişirmiş ya da reçel yapmış onu satıyor, kimi örgü ve dikiş hünerlerini sergiliyor. Köylerden gelenlerin sattığı sebze-meyveyi kalenin denize yakın tarafında bulabilirsiniz. Pazarda poşet kullanılmıyor, file veya bez çanta ile gitmeniz gerek.