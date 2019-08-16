Türkiye'nin en sakin plajı! Kalabalıktan uzak deniz keyfi...

Sahildeki evlerin önünden toprak yola sapıp denize kadar gidiyorum. Bir yıkıntıya ulaşıyorum ama hava öyle çok esiyor ki, suya girip kalıntıları görmek hayal... Kayıp şehir öyle bir kaybolmuş ki kimse bulamıyor. Sanırım Fransızların geri dönüp o kayıp şehre giden bir yol ve tabela koyması lazım ya da kazıp çıkarmaları gerekiyor. Belki kayıp şehri bulamadım ama daha önce adını duymadığım iki güzel plaj gördüm, öğrendim. Killik Koyu bilinen bir yerleşim olmuş ama Pissa Plajı zeytinliklerin içinden gidilen, henüz kimsenin kapmadığı bir yer... Daha detaylı bilgiye 'nerdesinbahar.com' adresinden ulaşabilirsiniz.

