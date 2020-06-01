Türkiye'nin en sakin kasabası! Kalabalıktan uzak deniz tatili için tam zamanı...
Ege ve Akdeniz kasabaları artık kent yaşamına dair pek çok olumsuzluktan yorulanların kaçış noktası. Özellikle seyahat kısıtlamalarının kalktığı şu dönemde keşfe çıkmanın da tam zamanı… Size gidince geri dönmek istemeyeceğiniz şirin bir İzmir kasabasından bahsetmek istiyorum Balıklıova...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Balıklıova ne Seferihisar gibi Cittaslow (Sakin şehir) seçilmiş, ne de Alaçatı gibi süslü püslü taş evleri var. Fakat İzmir’in en şirin ve sakin kasabalarından söz ederken ismini anmadan geçmek olmaz.
Fotoğraflar: Ecem Hepçiçekli, Alamy, DepoPhotos
2
Abone Ol
Otellerin ve beach club’ların olmadığı, balığıyla ünlü olsa da bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda lokantanın bulunduğu, yapılaşmanın yer yer yasak olması sebebiyle hâlâ orijinalliğini koruyabilen bir kıyı köyü burası.İzmir’in Urla ilçesine bağlı olan Balıklıova, Urla’nın merkezine ise 30 kilometre mesafede. İzmir merkezden yola çıkıldığında araçla yaklaşık bir saatte ulaşılabiliyor.
3
Abone Ol
Eğer tercih edilirse İzmir merkez ile Balıklıova arasındaki bu 60 kilometrelik mesafeyi giden belediye otobüsleri de mevcut. Balıklıova, Osmanlı zamanında ‘Polikhne’ ismiyle anılan bir Rum köyüyken, Cumhuriyet sonrası mübadele sırasında terk ediliyor.
4
Abone Ol
Kasabanın yerleşim alanı tamamen boşaltılsa da, Polikhne ismi, önce Balıklı ve sonra Balıklıova şeklinde günümüze kadar ulaşıyor. Balıklıova için ‘ismiyle müsemma’ diyebiliriz, çünkü yiyebileceğimiz en taze balık ve deniz ürünlerini burada bulacaksınız.
5
Abone Ol
Tertemiz denizi ve balık restoranlarıyla ün salan kasaba, en çok bahar ve yaz aylarında ziyaret edilse de, lokanta ve restoranlara her mevsimde talep var.
6
Abone Ol
Barbun başta olmak üzere en lezzetli deniz balıkları, kalamar ve midye adeta denizden çıkartılıp sofranıza getiriliyor. Enfes deniz ürünlerine eşlik eden Ege otları ve yörede bolca yetişen enginar da olunca, Balıklıova’da muhteşem bir ziyafet çekmek şart!
7
Abone Ol
Çoğu ‘salaş’ olarak nitelendirilebilecek mekânlardan birkaçının, zaman içinde artan taleple biraz daha lüks sayılabilecek düzeye ulaştığını da belirtmekte fayda var. En sevilen Balıklıova lokantalarından birkaçı Özal’ın Yeri, Garip’in Yeri ve Sezer’in Yeri. Kasabanın en ünlü yiyeceği ise un kurabiyesi. Balıklıova’nın köy meydanında yer alan pastanelerin vitrinlerinin boydan boya un kurabiyeleriyle kaplı olduğunu görüp içeri dalmamak elde değil.
8
Abone Ol
Balıklıova Unlu Mamülleri çikolatalı, sakızlı, tahinli ve fındıklı gibi akla gelmeyecek türlerde un kurabiyelerinin tadına bakabileceğiniz en güzel fırınlardan biri.
9
Abone Ol
Köy ekmeği de pastane ve fırınların bir diğer leziz mamulü, buraya kadar gelip de ekmek almadan geçmek olmaz. Köy meydanında ise köylülerin kendi tarlalarında yetiştirdiği sebze ve meyveler satılıyor.
10
Abone Ol
Kimi tezgâhta buz gibi şeftaliler, kimisinde ise ayçiçeği görebilirsiniz. Yine ziyaret ettiğiniz mevsime bağlı olarak karşılaşabileceğiniz sürprizlerden biri kabak çiçeği! Kabak çiçeği dolması Ege’nin özel lezzetlerinden biri.
11
Abone Ol
Eğer olur da kabak çiçeği bulursanız mutlaka alın, fakat aldığınız günde tüketmeniz gerektiğini unutmayın. Hem kendiniz için hem de sevdiklerinize alabileceğiniz diğer doğal ürünler ise zeytin, zeytinyağı ve çeşit çeşit ev yapımı reçel.
12
Abone Ol
Geçtiğimiz haziran ayında deniz sezonunu açmak için Balıklıova’yı tercih ettiğimden, yaz sezonunun burada epey uzun sürdüğünü söyleyebilirim. İzmir’de mayıstan ekime kadar denize girebileceğiniz bu en sakin ve güzel koylara ulaşmanın yolu tekne gezisi…
13
Abone Ol
Balıklıova’da plaj ya da beach club türündeki tesisler pek tutulmadığı için kıyıdan denize giren bir kalabalıkla karşılaşmazsınız, fakat tekneyle açıldığınızda inanmakta zorluk çekeceğiniz güzellikte koylara ulaşabiliyorsunuz.
14
Abone Ol
Balıklıova’nın tekneyle keşfedebileceğiniz gizli koylarında mavi ve yeşilin her tonunu görüp şaşırabilirsiniz. Kimi koylardaki yeşil tonları, etrafındaki ağaçların rengini alan İztuzu Plajı’na kimi koyları ise Maldivlere dahi benzetiyorum...
15
Abone Ol
Ve tabii buranın en güzel taraflarından biri olan sessizlik ve sakinlik, denizin üstünde de kendini gösteriyor. Kıyıdan biraz açılıp ulaşabileceğiniz koyların çoğu ıssız.
16
Abone Ol
Kasaba oldukça bakir olduğu için konaklama seçenekleri de kısıtlı. Balıklıova’da otel yok, fakat birkaç pansiyon ve kiralık ev alternatifi mevcut. Yazı: Ecem Hepçiçekli / Hürriyet Seyahat Gezgini
17
Abone Ol
Öte yandan İzmir'de keşfedilmeyi bekleyen saklı plaj ve koylar bulunuyor. İşte onlardan bazıları..
18
Abone Ol
ŞİFNE KOYU / İZMİR Alaçatı ve Ilıca’ya 5-10 dakika mesafede bulunan sessizliğe ve huzura doyacağınız harika bir koy. Çeşme'de en korunaklı koylarından olan Şifne, yılın her mevsimi ılık bir havaya sahip. Bunda Gerence rüzgarının etkisi büyük olduğunu söyleyebiliriz.
19
Abone Ol
Şifne Koyu deniziyle olduğu kadar yakınında bulunan kaplıcalarıyla da ünlü... Özellikle günbatımında gökyüzünün değişen renklerini harika şekilde fotoğraflayabilirsiniz. Güzel havası sakin suyuyla iş hayatının tüm stresini atacağınız mükemmel bir kaçamak.
20
Abone Ol
DEMİRCİLİ KOYU / İZMİR Urla merkeze 24 kilometre mesafede kalan plajda şezlong, şemsiye, duş gibi olanaklar var fakat öyle büyük işletmeler yok. Daha çok bisikletçilerin, kampçıların ve karavancıların mesken tuttuğu bir yer. Sessizlik için oldukça ideal...
21
Abone Ol
GÜVERCİNLİK KLEOPATRA KOYU / İZMİR Etrafı kayalıklarla ve özel sitelerle çevrili olduğu bakirliğini korumayı başarmış Güvercinlik Koyu; Alaçatı sörf merkezlerinin ilerisinde yer alıyor. Serin ve berrak suyu, eğlenceli kaya şekilleri ve doğal mağara oluşumlarıyla Alaçatı'nın en keyifli plajlarından bir tanesi.
22
Abone Ol
Her ne kadar plajın büyük bölümünü site sakinleri kullansa da burası Alaçatı'nın kalabalığından ve gürültüsünden kaçmak için ideal.
23
Abone Ol
DELİKLİ KOY / İZMİR Çeşme, Türkiye'nin en popüler tatil rotalarından biri. Eğer Çeşme'de beach club olmayan plaj ya da koy olmaz diye düşünüyorsanız henüz Delikli Koy'u görmemişsiniz. Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini
24
Abone Ol
Alaçatı'daki Delikli Koy, biraz zorlu ama kısa bir yoldan aşağıya yürümekle ulaşabileceğiniz bir koy. Kendine has kırık beyaz kayaları, masmavi denizi ve sessiz sakin ortamıyla kafa dinlemek için biçilmiş kaftan… Port Alaçatı’nın 5 km uzağında yer alıyor. Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini
25
Abone Ol
MİMOZA KOYU / İZMİR Mimoza koyu, Karaburun’un merkezinde yer alan en güzel koylardan biri… Ne dalga var ne de rüzgâr… Çakıltaşlı bir sahili var. Burayı özel kılansa hiçbir zaman kalabalık olmaması… İşletme bakımından da sade ve sessiz bir yer.