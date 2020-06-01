Türkiye'nin en sakin kasabası! Kalabalıktan uzak deniz tatili için tam zamanı...

Otellerin ve beach club’ların olmadığı, balığıyla ünlü olsa da bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda lokantanın bulunduğu, yapılaşmanın yer yer yasak olması sebebiyle hâlâ orijinalliğini koruyabilen bir kıyı köyü burası.İzmir’in Urla ilçesine bağlı olan Balıklıova, Urla’nın merkezine ise 30 kilometre mesafede. İzmir merkezden yola çıkıldığında araçla yaklaşık bir saatte ulaşılabiliyor.