Seyahat Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı Haber Giriş: 01 Haziran 2020 - 13:03 , 01 Haziran 2020 - 13:40

Türkiye’nin en özgün köyleri! Uzman isimlerden 10 öneri...

İnsanlığın ilk yerleşik hayata geçtiği topraklarda yaşıyoruz. El değmemiş doğa, yüzlerce yılın gelenek ve görenekleri, geçmişin mimari dokusu, en orijinal ve doğal tatlar halen bu köylerde varlığını sürdürüyor. Bu nedenledir ki gezginlerimizin bu küçük yerleşimlere olan ilgisi her geçen yıl biraz daha artıyor. Biz de Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken köylerin peşine düştük.