Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 01 Haziran 2020 - 13:03,
Türkiye’nin en özgün köyleri! Uzman isimlerden 10 öneri...
İnsanlığın ilk yerleşik hayata geçtiği topraklarda yaşıyoruz. El değmemiş doğa, yüzlerce yılın gelenek ve görenekleri, geçmişin mimari dokusu, en orijinal ve doğal tatlar halen bu köylerde varlığını sürdürüyor. Bu nedenledir ki gezginlerimizin bu küçük yerleşimlere olan ilgisi her geçen yıl biraz daha artıyor. Biz de Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken köylerin peşine düştük.
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Köy seyahatini seven gezginlerin planlarını biraz daha kolaylaştırmak için Türkiye'nin en özgün köyleri uzman isimlere sorduk. Korana yüzünden evlerde kaldığımız günleri unutup biraz olsun şehir hayatından uzaklaşıp kafa dinlemeye hazır mısınız?
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Masalın içindeymiş gibi: Özgüven köyü, Artvin
Yıldırım Güngör / Seyahat yazarı, dağcı Artvin’in Yusufeli ilçesinin Altıparmak Dağları tarafında olan Özgüven Köyü yüksek zirvelerin arasında saklanmış bir masal dünyası adeta. Altı taş, üstü ahşap evlerinin yanı sıra muhteşem doğası bu pek de fazla bilinmeyen köyü en özgün köyler arasında sokmaya yetiyor. Fotoğraf: Yıldırım Güngör
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Özgüven Köyü’nü eteklerinde saklayan Marsis Dağları silsilesi içindeki birkaç kademe halinde düşen 165 metrelik ‘Ciro Şelalesi’ ise bu masal köyün bir başka doğal değeri. Fotoğraf: Yıldırım Güngör
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Deniz Sipahi / Hürriyet Ege temsilcisi Adı gibi şirin: Şirince, İzmir İzmir’in Selçuk ilçesine 8 kilometre uzaklıkta eski bir Rum Köyü. Özgün adı Kırkınca… Cumhuriyet’in ilk yıllarında dönemin İzmir Valisi Kazım Dirik’in talimatıyla ismi ‘Şirince’ olarak resmileştirilmiş.
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Köyde bağcılık, şarap üretimi ve zeytincilik yapılıyor. Bazı Rum evleri pansiyon olarak hizmet veriyor. Tabela kirliliği yok. Adı gibi şirin. Doğal bir film platosu gibi! İçindeki Matematik Köyü’nde vakit geçirmeye doyamazsınız.
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Film seti gibi: Yukarı Doğanbey, Aydın
Mutlu Tönbekici / ‘Küçük Oteller’ kitabı yazarı Doğanbey Köyü 1980’lerde aşağı taşınınca, eskiden Rumların yaşadığı asıl yerleşim hem ‘Yukarı’ adını aldı hem de kaderine terk edildi.
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Yıllar sonra Türkiye’nin önde gelen entelektüelleri tarafından evler satın alıp restorasyonlar yapıldı ve bugün inanılmaz güzellikte mimari örnekler ortaya çıktı. Köy adeta zaman içinde hareket kazandı. Halen yaşayan kimse olmadığından yılın çoğu zamanı yine hayalet köy durumunda. Yapımcılar için doğal set işlevi görüyor.
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Osmanlı’dan günümüze: Cumalıkızık, Bursa
Şoray Uzun / TV programcısı, gezgin Uludağ’ın kuzey eteklerinde kurulmuş ve halen yaşayan beş Kızık köyünden biri. Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk kurduğu köylerden. Osmanlı mimarisinin en tipik ve renkli örnekleri burada.
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2000’de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edildi. Neredeyse kurulduğu zamanda donmuşçasına günümüze değin aynı şekilde kalmış. Köyde bir etnografya müzesi de var. Özellikle ev yapımı reçelleri mutlaka tadılması gereken lezzetlerden!
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Yeryüzünde bir cennet: Maçahel, Artvin
Erdal İpekeşen / Gazeteci Borçka ilçesine bağlı Maçahel, Karçal Dağları eteklerinde kurulu yedi köyden oluşuyor. Merkez köyün ismi Camili. Maçahel’in en önemli özelliği, UNESCO’nun da 2005 yılında tescillediği, dünyada ekosistemi bozulmamış nadir alanlara verilen ‘Biyosfer Rezerv Alanı’ unvanı taşıyor olması.
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Coğrafi yapısı, benzersiz biyoçeşitliliği ve doğa harikaları ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Maçahel ayrıca Kafkas balıyla meşhur. Her yıl ağustos ayının ortalarında düzenlenen festival zamanı bölgenin en canlı ve kalabalık olduğu dönem.
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İhtişamlı yapılar: Ortahisar ve Uçhisar, Nevşehir
Gülhan Şen / TV programcısı, gezgin Bazı yerler vardır ki gözlerinizin önünde dursa da gerçek olduğuna inanamazsınız! Sizi bir rüyada, fantastik bir filmin içinde veya zaman yolculuğundaymışsınız gibi hissettirir.
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Kapadokya’da yer alan Uçhisar ve Ortahisar köyleri, özellikle de ihtişamlı kalelerinin etkisiyle adeta bir ‘Game of Thrones’ mekânına benziyor. Henüz görmediyseniz hayal dünyanıza büyük bir borcunuz var demektir.
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Manzarası en güzel köy: Lübbey, İzmir<
Mustafa Türker Erşen / Atlas Dergisi Yazıişleri Müdürü İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Lübbey, Türkiye’de gördüğüm en ilginç köy. Bozdağlar’da iki tarafı uçurum olan yüksek bir sırta kurulmuş. Tarihi evleri, coğrafyaya uyumu ve manzarasıyla çok çarpıcı bir yer.
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Sarp bir arazide olduğu için sakinleri taşınmış, Çamyayla adlı yeni köye yerleşmiş. Lübbey’e arada bir geliyorlar. Bu nedenle genellikle sakin, eski dokusunu da korumayı sürdürüyor.
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Bir göl, iki batık: Halfeti ve Belkıs köyleri, Antep-Urfa
Coşkun Aral / Fotoğrafçı Son yıllarda gezgin rotaları arasına giren Halfeti ve Belkıs köyleri tarih, doğa ve kültür meraklıları için muhteşem bir destinasyon. Bilecik Barajı’nın oluşturduğu göl bu iki köy ayrı bir özgünlük kattı.
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Bölgedeki görkemli Roma İmparatorluk dönemi kalıntıları Gaziantep’e ve Şanlıurfa’ya muhteşem birer arkeoloji müzesi kazandırdı. Halfeti de özellikle sualtı, su üstü ve drone fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu. Gaziantep ve Şanlıurfa arasındaki bu köylerin bir başka özelliği de nefis yerel lezzetleri.
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100 yıllık göç hikâyesi: Ulupamir Köyü, Van
Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı Van’ın muhteşem coğrafyasının içinde, uzaktan sıradan bir köy görünse de Ulupamir Köyü’nün göçlerle harmanlanmış tarihi bir yapısı var. Van’ın muhteşem coğrafyasının içinde, uzaktan sıradan bir köy görünse de Ulupamir Köyü’nün göçlerle harmanlanmış tarihi bir yapısı var. Sakinlerinin çekik gözleri ve etraftaki geleneksel kilimleri Asyalı kökenlerini ele veriyor.
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Türkiye’nin kıymetlisi: Vakıflı Köyü, Hatay
Aynur Tartan / TV programcısı, gazeteci Musa Dağı’nın eteklerinde kurulu yerleşim, Türkiye’nin kalan tek Ermeni köyü... Hatay’ın Samandağ ilçesine 3 kilometre uzaklıkta. Gelenekler yüzyıllardır bozulmadan sürüyor.
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Her yıl ağustos ayının ikinci pazarı kutlanan ve Hıristiyan âlemince kutsal kabul edilen Meryem Ana Yortusu, dinsel bir tören olmanın yanı sıra farklı din ve mezhepleri bir araya getiriyor. Havası, manzarası, organik ürünleri ve lezzetleriyle Türkiye’nin en farklı köylerinden… Ceviz reçeli denenmeli.