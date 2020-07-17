Türkiye’nin en mutlu şehrinde ilginç keşif! İngiliz yazar gördükleri karşısında şok oldu...
BBC yazarlarından Joshua Allen, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin en sakin şehri seçilen Sinop'u merak etti ve yola koyuldu. Allen Sinop'u "Yunan filozof Diyojen Sinop'ta doğmuş, insanlara ellerinde olanlarla mutlu olmayı, sahip olmadıkları şeyler için de kafa yormamayı söylemiş. Sinop da bu çağrıya uymuş" diye açıklıyor. Allen, Diyojen'e kulak verdiği görülen ve mutluluğun kol gezdiği Sinop'u karış karış gezdi. Gördükleri karşısında çok şaşırdı... İşte bir İngiliz’in gözünden Sinop keşfi…
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BBC yazarlarından Joshua Allen, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin en sakin şehri seçilen Sinop'u merak etti ve yola koyuldu. Allen Sinop'u "Yunan filozof Diyojen Sinop'ta doğmuş, insanlara ellerinde olanlarla mutlu olmayı, sahip olmadıkları şeyler için de kafa yormamayı söylemiş. Sinop da bu çağrıya uymuş" diye açıklıyor. Allen, Diyojen'e kulak verdiği görülen ve mutluluğun kol gezdiği Sinop'u karış karış gezdi. Gördükleri karşısında çok şaşırdı... İşte bir İngiliz’in gözünden Sinop keşfi…
Fotoğraflar: Alamy
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İstanbul'dan 730 km'lik bir yolculuğun ardından, Türkiye'nin kuzey kıyısında Karadeniz'in ormanlarla birleştiği noktada Sinop'un havasını solumaya başladım.
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Sinop'u Türkiye'nin en mutlu şehri yapan nedeni bulmaya gelmiştim.
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Şehir merkezine doğru ben manzarayı seyre dalmışken, yoldaki bir çukur nedeniyle arabanın sarsılması üzerine "Ama yollar pek iyi değil" de dedim.
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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Sinop sağlık ve altyapı bakımından diğer şehirlere kıyasla daha gerilerde olmasına rağmen, son birkaç yıldır en mutlu şehir olarak karşımıza çıkıyor.
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Peki bunun sırrı ne? Sinop, Antik Yunan dönemi filozoflarından Diyojen'in doğum yeri. Bundan 2300 yıl önce Diyojen burada yoksul bir hayat sürmüştü.
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Yaşam tarzı nedeniyle ona 'Sinik' diyorlardı. Antik Yunancada bu kelime 'köpek' anlamına geliyordu.
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Toplumsal kuralların kişisel özgürlükler ve iyi bir yaşam sürmenin önünde engel olduğuna, doğa kurallarına göre yaşamanın insanı daha çok tatmin ettiğine inanan sinizm felsefesinin kurucusu olarak görülüyordu.
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"Diyojen doğa ile barışık basit bir hayatta mutluluğu bulmuş ve insanlara sahip olduklarının tadını çıkarmayı, sahip olmadıklarına ise kafa yormamayı salık vermişti" diye açıklıyor Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünden Profesör Stephen Voss.
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Sadece üzerindeki giysileri ve içinde uyuduğu bir fıçısı vardı ve dini kurallara uymaya çalışanları, siyasi liderleri ve doğal olmayan toplumsal kurallara uyarak yaşayanları eleştiriyordu.
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Bir söylentiye göre, Büyük İskender Diyojen’i görmeye gitmiş ve onu dışarıda otururken bulmuştu. Kraldan bir isteği olup olmadığı sorulduğunda "Gölge etme başka ihsan istemem" demişti.
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Caddelerde trafik lambası olmamasına rağmen, İstanbul'daki trafik karmaşasının tersine, araçlar uyum içinde hareket ediyor.
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Hafta içi gündüz vakti, ama sokaklarda dolaşan insanların hiç acelesi yok. Hatta burada bürokrasinin çarşamba gününden sonra tatile çıktığı söyleniyor.
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Diyojen olsa överdi onları herhalde. Sanki dini ve kültürel meselelere kendine özgü bir yaklaşımı vardı bu şehrin. "Kadınlar kimse rahatsız etmeden şortla gezebilir" diyor, mantısıyla ünlü 'Teyzenin Yeri'ni işleten Aylin Tok.
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"Sabah 3.00'te bile dışarı çıksanız kimse karışmaz." Sinop'un neden mutlu bir şehir olduğunu sorduğumda şöyle cevap veriyor.
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"İnsanlar arasında zengin-fakir ayrımı yok. Her kesimden insan aynı kafelere gidip aynı simidi yiyor, aynı çayı, kahveyi içiyor." Diyojen'in döneminden beri Sinop'ta çok şey değişti.
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Diyojen kadar sinik olmasalar da iyi bir yaşam sürme çabası her yerde görülüyor.
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Sinop'un antik surları üzerinde bir kafede güneşin batışını seyrederken kıyıda da küçük balıkçı teknelerini, kol kola insanların yürüyüşünü görüyorsunuz.
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Uzaklarda yeşil tepelikler denizle buluşuyor. Oturup bunları seyrederken bu şehrin mutluluğunun sırrını çözmüştüm artık. Kaynak: BBC / Joshua Allen
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Peki Sinop’da mutlaka gezilmesi gereken yerler neler?
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1- Mutlaka görülmeli: Sinop Cezaevi Sabahattin Ali’ye “Başın Öne Eğilmesin, Aldırma Gönül Aldırma” dizelerini yazdıran bu cezaevi, Nâzım Hikmet, Necip Fazıl Kısakürek, Refik Halid Karay gibi ünlü isimleri de ağırladı.
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2- Tarih sevenlere: Sinop Arkeoloji Müzesi Müzenin bahçesinde, MÖ 4. yüzyıla tarihlendirilen, Mısır kökenli Güneş Tanrıçası Serapis’e adanmış Serapis Mabedi’nin kalıntıları yer alıyor. Mutlaka görmelisiniz.
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3- Sanatı sevenler için: Pervane Medresesi 1262 yılında inşa edilmiş. Bugün el sanatlarının sergilendiği küçük ama özgün bir çarşı…
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4- Kuş misali: Şahin Tepesi Sinop’a kuşbakışı en güzel nereden bakarım derseniz, gitmeniz gereken bir adres. Sağınız, solunuz deniz ve güneş olacak…
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5- Her yer yemyeşil: Erfelek Şelaleleri 28 tane şelale, DSİ’nin baraj inşaatı sırasında keşfedilmiş. Tüm şelaleleri görmek için sıkı bir tırmanış yapmak gerekiyor.
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6- Olmazsa olmaz: Akgöl Burası çok az biliniyor. 1200 metre yükseklikte, iki çayın birleşmesinden oluşmuş. İlkbaharda harika manzaralar ortaya çıkıyor.