Türkiye’nin en mutlu şehri! İngiliz yazar gördükleri karşısında şok oldu...

BBC yazarlarından Joshua Allen, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin en sakin şehri seçilen Sinop'u merak etti ve yola koyuldu. Allen Sinop'u "Yunan filozof Diyojen Sinop'ta doğmuş, insanlara ellerinde olanlarla mutlu olmayı, sahip olmadıkları şeyler için de kafa yormamayı söylemiş. Sinop da bu çağrıya uymuş" diye açıklıyor. Allen, Diyojen'e kulak verdiği görülen ve mutluluğun kol gezdiği Sinop'u karış karış gezdi. Gördükleri karşısında çok şaşırdı... İşte bir İngiliz’in gözünden Sinop keşfi…



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