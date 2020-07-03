Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu! Listenin zirvesi şaşırttı...

3- BAYBURT Yüzünün bir yanı Erzurum, bir yanı Gümüşhane... Bir yanı toprak sarısı, sarı sıcak... Bir yanı Karadeniz yeşili, serin mi serin... Kalbi alabildiğine Çoruh! Bir kent düşünün ki kalbinden gürül gürül hayat aksın, bereket aksın... Elinizi uzatıp da dokunacak kadar yakın ve bir o kadar da uzak olsun... Butik, küçük bir kent Bayburt... Listede üçüncü sırada yer alıyor. Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 75,91