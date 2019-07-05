Türkiye'nin en iyi korunmuş köyü! Şehrin karmaşasından uzakta sessiz sakin iki gün...
Misi Köyü, Bursa’da Cumalıkızık’ın gölgesinde kalmış ama sevileni tarafından sahiplenilmiş, unutulmamış, müdavimi olunmuş Türkiye’nin en iyi korunan köylerinden…
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Şehrin hemen içinde ama sanki kilometrelerce uzaktaymış hissi veren bu küçük köyün içerisinde barındırdığı değerler ve bu köyde yapabilecekleriniz sizi çok şaşırtacak… İşte size güzel bir hafta sonu için Misi Köyü gezi rehberi…
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Misi Köyü Bursa merkeze ortalama 12 kilometre uzaklıkta Orhaneli yolu üzerinde yer alıyor.
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Köy ayrıca ‘Gümüştepe Mahallesi’ olarak da geçiyor. Şehir kargaşasının bu kadar yakınında ama bir o kadar da sakin ve beklediğiniz huzuru size veren bir köy Misi.
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Nilüfer Deresi köyün içerisinden geçiyor, dere kenarında sıralanmış restoranlar ve piknik alanları köyü hafta sonu kaçamakları için daha da cazip hale getiriyor.
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Eski adı ‘Mysia’ olan köyün 2 bin yıllık bir geçmişinin olduğuna inanılıyor.
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Hristiyanlar için de oldukça önemli olan bu köyde İncil’in bir nüshasının olduğuna inanılıyor fakat köy halkı bu inanışı kabul etmiyor.
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Köyün yaşlı ve yıllara dayanan evleri 1989 yılında koruma altına alınmış ve sit alanı ilan edilmiş.
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Bursa Nilüfer Belediyesi köy içerisindeki bazı evleri restore ederek müze haline getirmiş.
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İşte size köyü ziyaret etmek ve köyde daha fazla vakit geçirmek için geçerli sebeplerden birkaçı...
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Yakın zamanda açılan Edebiyat Müzesi’nde Nazım Hikmet, Yaşar Kemal, Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi birçok önemli yazarın el yazmaları ve kişisel eşyaları sergileniyor.
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Müzenin mektup odasında Cemal Süreya’dan Rıfat Ilgaz’a, Attilla İlhan’dan Halet Çambel’e pek çok yazarın 50 el yazması mektubu orijinal olarak ve toplamda 800 el yazması mektup dijital olarak sergileniyor.
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Müzede ayrıca kitap eskizleri, daktilolar ve gözlük, kalem, pipo gibi kişisel eşyalar da bulunuyor.
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Ayrıca köyde oldukça büyük bir Çocuk Kütüphane’si de var. Çocuklar için özel olarak organize edilen bu kütüphanede büyükler için de ayrı bir alan oluşturulmuş. Bursa merkezden de birçok kişinin ziyaret ettiği bu kütüphane köy çocuklarının da vazgeçilmez adresi.
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Biz bu kütüphanede oğlum Efe’yle saatlerimizi geçirdik, onlarca kitap okuduk.
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Köyde ayrıca Mysia Fotoğraf Müzesi yer alıyor. Bizim gittiğimiz dönemde kapalı olan bu müzede fotoğraf ve fotoğrafçılıkla ilgili birçok şey öğrenebilirsiniz.
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Bunun yanında karanlık oda ve belirli dönemlerde kurulan fotoğraf sergileri de müzede oldukça ilgi gören alanlardan. Son olarak köyde 2011 yılında açılan Etnografya Evi’de meraklıları için ziyaretçilerini bekliyor.
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Küçücük bir köy içerisinde insanları bu kadar çok besleyen yapının olması Bursalılar için büyük şans.
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Bursa gezilerinizde Tirilye, Cumalıkızık ve Gölyazı turlarınızla rahatlıkla birleştirebileceğiniz Misi Köyü’nü es geçmeyin.
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Köyde dere kenarında kahvaltı edebileceğiniz, piknik yapabileceğiniz birçok alan mevcut. Ayrıca içimizde karavan alma isteği yaratan Misi Kamp Karavan Tesisleri de yolu Bursa’dan geçenlerin mola noktası olabilir.
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Oldukça geniş bir alana kurulan bu tesiste duş ve yemek ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir tesis de var. Köyü yılın her mevsimi ziyaret edebilirsiniz.
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Her ne kadar yaz aylarında dere kenarında yapılacak piknik kulağa hoş gelse de, sonbahar aylarında dökülen yaprakları taşıyan dere kenarında sıcak çayınızı yudumlamak ayrı bir keyif olacaktır. Bu hafta sonu mutlaka yolunuzu buraya çevirmelisiniz.