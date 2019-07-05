Türkiye'nin en iyi korunmuş köyü! Şehrin karmaşasından uzakta sessiz sakin iki gün...

Ayrıca köyde oldukça büyük bir Çocuk Kütüphane’si de var. Çocuklar için özel olarak organize edilen bu kütüphanede büyükler için de ayrı bir alan oluşturulmuş. Bursa merkezden de birçok kişinin ziyaret ettiği bu kütüphane köy çocuklarının da vazgeçilmez adresi.