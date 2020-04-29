Türkiye'nin 'en iyi korunan' kenti en sakin ramazanını geçiriyor

Dükkanları teslim aldıktan sonra korona virüsün ortaya çıktığını ifade eden Kalaz, "Safranbolu turistik bir bölge olduğu için dışarıdan dışarıdan girişler olmadı ve yerli turistinde seyahat yasağı olduğu için bomboş sokaklar. Ben iki aydır dükkanımı açamıyorum, iş yapmadığımız için de sıkıntı yaşıyoruz" dedi.