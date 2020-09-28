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HaberlerSeyahat HaberleriTürkiye'nin en huzurlu yeri! Zengin bitki örtüsü ve gölleriyle tam bir sonbahar cenneti...
GeriSeyahat Türkiye'nin en huzurlu yeri! Zengin bitki örtüsü ve gölleriyle tam bir sonbahar cenneti...
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Seyahat
Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin | Fotoğraflar: Bülent Hacıömeroğlu, Alamy
Haber Giriş: 28 Eylül 2020 - 10:55 | 

Türkiye'nin en huzurlu yeri! Zengin bitki örtüsü ve gölleriyle tam bir sonbahar cenneti...

Sonbahar, yaprakların çiçeklere dönüştüğü ikinci bahardır. Ama cıvıl cıvıl ilkbaharın aksine insanı sakinleştiren, hafif ürperten ve kendi içine döndüren bir hali vardır sonbaharın... İşte size şimdi tam zamanı olan güzel bir rotadan bahsetmek istiyorum: Yedigöller

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Adını aldığı Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl ile bölgenin yaklaşık 40 yıldır en önemli turizm merkezlerinden birisi... İşte size Yedigöller gezi rehberi...

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Yazın yorgunluğunu ve yıpranmışlığı atmak, battaniyelerin altında kıvrılıp elini de içini de sıcacık içeceklerle ısıtmak ve ruhunu dinlendirmek için harika bir fırsat tanır bizlere.

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Bu zamanda doğanın içinde kendinizle baş başa kalıp, yere düşen rengârenk yaprakların üzerinde çıtır çıtır dolaşacağınız bir fırsat da siz yaratabilirsiniz kendinize.

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Üstelik şehrin yorucu ve bunaltıcı kargaşasından çok da uzakta değil, dağların arasında zengin bitki örtüsü ve gölleriyle tam bir sonbahar cenneti olan Yedigöller’e sığınabilirsiniz.

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Neden Yedigöller?
Yedigöller, adı üstünde yedi tane gölü çevreleyen; kayın, meşe, gürgen, ıhlamur gibi çok çeşitli hem geniş yapraklı hem iğne yapraklı ağaçlarla çevrili bir orman, bir milli park.

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Özellikle sonbaharda yeşilin sarıdan kızıl tonlara kadar sonbaharın bütün güzelliğini ortaya koyan izlemeye doyum olmayan bir manzara, doğa harikası.

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Neler yapılır?
Dinlenmek için tercih edebileceğiniz gibi, fotoğraf çekmek ve trekking yapmak isteyenler için farklı arazi şekilleri, şelaleleri, yürüyüş yolları var.

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En güzel tarafıysa zamanla yarışmadan ve koşturmadan canınız nerede durup dinlenmek istiyorsa orada istediğiniz kadar kalabilmeniz.

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Yürüyüş yaparken arada durup dinlenebileceğiniz bir tesis yok ama bütün göller, yollar ve yeşiller sizin!

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Zamanla ilgili tek dert etmeniz gereken nokta ise hava kararmadan odanıza veya çadırınıza dönmeniz.

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Nerede kalınır?
Büyükgöl çevresinde çadırla kamp yapabileceğiniz gibi Orman Bakanlığı’na bağlı dört kişilik bungalov evlerinde kalabilirsiniz.

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İçinde ısınma ve temel araç gereçler bulunduğu için erzağınızla gidip göl kenarında kendi akşam yemeğinizi hazırlayıp mis gibi bir havaya uyanabilirsiniz.

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Yola çıkmadan bunlara dikkat:
Şehir hayatından çok uzakta değil ama dağ yolundan gidildiği için ulaşımı kilometre hesabından biraz daha uzun sürebiliyor.

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Yola çıkmadan soğuğa, yağmura ve çamura hazırlıklı olmanız gerektiği gibi erzak almayı da ihmal etmeyin.

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Gece yürüyüş yapmak, yağmur yağsa bile ıslanmadan dolaşabilmek çok keyifli ama mutlaka yanınızda bir fener bulundurun çünkü aydınlatma yok denecek kadar az.

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Ayrıca doğanın içinde olduğunuz için karşınıza çıkabilecek canlılara karşı hazırlıklı ve anlayışlı olun.

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Hafta sonları biraz kalabalık oluyor.

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Hafta içinde bir-iki günlük fırsat yaratabilirseniz hiç unutamayacağız anlar yaşamanız garanti…

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Mis gibi orman havasını içinize çekmek tüm yorgunluğunuzu ve stresinizi unutturacak…

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