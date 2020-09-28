Türkiye'nin en huzurlu yeri! Şimdi tam zamanı...

Sonbahar, yaprakların çiçeklere dönüştüğü ikinci bahardır. Ama cıvıl cıvıl ilkbaharın aksine insanı sakinleştiren, hafif ürperten ve kendi içine döndüren bir hali vardır sonbaharın... İşte size şimdi tam zamanı olan güzel bir rotadan bahsetmek istiyorum: Yedigöller… Adını aldığı Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl ile bölgenin yaklaşık 40 yıldır en önemli turizm merkezlerinden birisi... İşte size Yedigöller gezi rehberi...