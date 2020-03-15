Türkiye’nin en güzel yürüyüş rotaları

Baharın gelmesiyle hava sıcaklıkları da yükselmeye başladı. Enerjimiz artıyor, doğada yürüyüş programları çok daha cazip görünüyor. Seyahat yazarlarına, gezginlere, dağcılara ve blogger’lara ülkemizin dört bir yanından favori yürüyüş rotalarını sorduk.
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1
Önerdikleri 10 farklı seçenek için haritaları açın, hazırlıklara başlayın!
2
Her dönemden izler var: Ihlara Vadisi
Bahar Akıncı / Seyahat yazarı Parkur, Kapadokya’nın Ihlara Köyü’nden başlayıp Selime’de son buluyor. 14 kilometrelik vadinin her adımında tarihin farklı dönemlerinden izler görmek mümkün.
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Hem uzun hem de kısa yürüyüşler için ideal bir bölge burası. Zorluk seviyesi kolay. Standart yürüyüş rotasına göre Selime’ye gelmeden Belisırma Köyü’ne çıkılıyor. Bu yol üzerinde vadideki kayalara oyulmuş mağaralara, kiliselere ve mezar kalıntılarına da rastlayabilirsiniz.
4
Fotoğrafseverlere: Korsan Koyu - Kıyıköy
Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat gezgini Pabuç ve Kazan dereleri arasında kalan ve antikçağlardan günümüze önemli bir yerleşim yeri olan Kıyıköy, İstanbul’a 164 km uzaklıkta. Bu rota, bir zamanlar Cenevizli korsanların gemilerini saklamak için kullandıkları koylar, mağaralar ve longoz ormanlarını görme fırsatı sunuyor. Yürüyüş sırasında fotoğraf meraklılarını heyecanlandıracak çok sayıda manzara da var. Mesela Karadeniz manzaralı falezlere çıkabilirsiniz. Rotanın uzunluğu 11 kilometre, zorluk seviyesi ise orta derecede.
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Meyve kokuları arasında: Mysia Yolları
Canan Demiray /Seyahat yazarı Bursa-Nilüfer Belediyesi’nin ‘Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları Projesi’ kapsamında hayata geçen Mysia Yolları’ arasında 27 farklı doğa yürüyüşü, 18 bisiklet ve 5 tane de atlı yürüyüş olmak üzere 4 ile 30 kilometrelik parkurlar var. Misi’den Dağyenice Göleti’ne uzanan rota ise 10 kilometre uzunluğunda. Meyve bahçeleri, tarlalar ve çam ormanları arasından devam eden yürüyüşçüler, Karabayır civarında biraz yükselerek Dağyenice Köyü’ne ve bir gölete ulaşıyorlar.
6
Oksijen deposu: Kaçkar Dağları
Yıldırım Güngör / Seyahat yazarı, dağcı Bölge Türkiye’nin en güzel yürüyüş rotalarına sahip. Rize-Artvin ve Erzurum sınırlarındaki Kaçkarlar için hem günübirlik hem de kamp programı yapmak mümkün. Dağların kuzeyi Rize’nin Çamlıhemşin-Pazar ve Ardeşen yaylalarını kapsıyor.
7
Buradan hem Kaçkar zirve tarafına hem de Verçenik’e doğru yürüyebilirsiniz. Kaçkar, Avusur, Palakçur, Çeymakçur, Kavrun, Elevit, Tirovit, Verçenik vadilerinde farklı zorluk derecelerinde yürüyüş yolları var. Fotoğraf meraklıları için özellikle Yedigöller tek kelimeyle muhteşem.
8
Her seviyeye uygun parkurlar: St. Paul Yolu
Şener Kalemci / Yürüyüş rotaları rehberi Antalya’nın 10 kilometre doğusundaki Perge ile Eğirdir Gölü’nün kuzeydoğusundaki Yalvaç arasında yer alan 500 kilometrelik bir rota. Bu yol üzerinde birbirinden farklı zorluk derecesine sahip, farklı uzunluklarda parkurlar var.
9
Toroslar’ı kuzeyden güneye Köprüçay eşliğinde yürüyeceğiniz bu parkur boyunca Eğirdir’den başlayarak Pednelissos Antik Kenti ve Uçansu Şelalesi’ni de görerek Toroslar’ın gizli kalmış tarihi mirasını keşfedebilir, doğada olmanın keyfini çıkarabilirsiniz.
10
Mavi yolculuk: Likya Yolu
Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat gezgini Ülkemizin en uzun yürüyüş rotası olan ‘Likya Yolu’nun en güzel parkurlarından biri Patara-Kalkan rotası. Bu, Likya Yolu’nun orta seviyeli parkurlardan biri. 27 kilometre uzunluğundaki yola Fethiye’ye bağlı Yediburunlar Köyü’nden başlayabilirsiniz.
11
Zorluk seviyesi orta olarak değerlendirilen rota boyunca hem doğanın dinginliğini hissedecek hem de karşınıza çıkacak antik yerleşim yerleri ile Patara’ya su taşıyan tarihi su yolunu izlerken geçmişin derinliklerine yolculuk edeceksiniz.
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Cırcırböceklerinin sesi eşliğinde: Gökçeada
Zeynep Boneval / Seyahat blogger’ı Muhteşem doğası ve coğrafi çeşitliliğiyle yürüyüş ve tırmanışlar için ideal bir bölge Gökçeada. Yıldız Koyu’ndan Mavi Koy’a uzanan rotada yürürken alçalıp yükselen yemyeşil tepeleri, denize dimdik inen kayalıkları ve yarları seyredebilir, minik, saklı koylarda yüzebilirsiniz.
13
Çam ormanları arasında yarım saat kadar ilerlediğiniz zakkumlarla bezeli patikanın sonunda ise sizi 38 metre yükseklikten dökülen nefis Marmaros Şelalesi bekliyor. Parkurun zorluk seviyesi orta derece.
14
Mavi ile yeşilin buluşma noktası: Sorgun Göleti Tabiat Parkı ve Benli Yaylası
Erdoğan Gümüş / Hürriyet Seyahat gezgini Ankara Güdül sınırları ndaki Sorgun Göleti Tabiat Parkı, kamp kurmak isteyenlerin, doğa yürüyüşçülerinin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı.
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Tamamen ormanlık arazide ve şartlara göre uzatılıp kısaltılabilecek bir rota yürünebileceği gibi, göl etrafındaki ortalama 7 km’lik diğer güzergâh da tercih edilebillir. Sorgun Göleti Tabiat Parkı’ndan başlayıp Benli Yaylası’na uzanan yaklaşık 31 km’lik parkursa diğer bir seçenek.
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Tarihe tanıklık edin: Hitit Yolu
Ersin Demirel / Yürüyüş rotaları rehberi Hattuşa, Alacahöyük ve Şapinuva üçgenindeki ‘Hitit Yolu’, alternatif güzergâhlarla birlikte toplam 385 kilometreye ulaşan 17 parkurdan oluşuyor. Rotaların ana hatlarında Boğazkale-Hattuşa-Şapinuva, Alacahöyük-Alaca-Şapinuva ve Boğazkale-Alacahöyük bölgeleri var. Alaca Çayı Vadisi ve İncesu Kanyonu ise alternatif rotalar. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Hattuşa Antik Kenti’nde güneşin batışını izlemek ve Alacahöyük’te tarihin katmanlarını keşfetmek de parkurun güzelliklerinden.
17
Erken bahar güneşinde: Arkeoloji rotası, Marmaris
Melih Uslu / Seyahat yazarı Kanuni Sultan Süleyman tarafından yenilenen Marmaris Kalesi’nin çevresi, yaklaşık iki saatlik bol manzaralı bir yürüyüş rotası. Hafsa Sultan Kervansarayı önünde başlıyor.
18
Kaleiçi sokakları ve Marmaris Arkeoloji Müzesi’nin ardından rıhtım boyunca uzanarak Netsel Marina’da sona eriyor. Bölgede ılık geçen kışın ardından gelen mart ayı, Marmaris’in en güzel zamanı. Yaklaşık 2.5 kilometre süren rotanın zorluk derecesi ise kolay.