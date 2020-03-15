Türkiye’nin en güzel yürüyüş rotaları

Fotoğrafseverlere: Korsan Koyu - Kıyıköy Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat gezgini

Pabuç ve Kazan dereleri arasında kalan ve antikçağlardan günümüze önemli bir yerleşim yeri olan Kıyıköy, İstanbul’a 164 km uzaklıkta. Bu rota, bir zamanlar Cenevizli korsanların gemilerini saklamak için kullandıkları koylar, mağaralar ve longoz ormanlarını görme fırsatı sunuyor. Yürüyüş sırasında fotoğraf meraklılarını heyecanlandıracak çok sayıda manzara da var. Mesela Karadeniz manzaralı falezlere çıkabilirsiniz. Rotanın uzunluğu 11 kilometre, zorluk seviyesi ise orta derecede.