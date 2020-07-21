Türkiye’nin en güzel ve en temiz 15 plajı

ÇEŞME ALAÇATI

Alaçatı Windsurf Paradise özellikle sörf sporuna ilk başlayanlar için ideal bir plajdır. Alaçatı yat limanı yanındaki bu plajda rüzgar hiç eksik olmaz ama deniz sığdır. Üç tarafı kara ile çevrilidir, bu yüzden sporcular için güvenli bir alandır. Burada gündüzleri denize girip akşamları plaj partilerine de katılabilirsiniz. Yine rüzgar sörfünün yanı sıra kite sörf de yapılmaktadır.