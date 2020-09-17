Türkiye'nin en güzel manzarası: Çandır Tepesi

Yol ayrımına geldiğimizi düşünüp yola park edip ormana daldık ve beş saat patika yollardan ilerledik. Hatta bir ara kaya tırmanışı yaparken bulduk kendimizi. Müthiş bir yoldu ama o yoldan en tepeye çıkılamıyor. Çok da zor bir yol. Yükseldikçe malum manzarayı görüyorsunuz tabi ki ama eğer yürüyüş amacıyla çıkmadıysanız yola, sadece manzarayı görelim diyorsanız asla asfalt yolu bırakmayın. Biz çok farklı bir yol izleyip farklı açılardan fotoğraf çekme imkânı yakalıyoruz bu yanlış yola girerek.