Türkiye'nin en güzel köyleri! Bayram tatilinde sessizlik arıyorsanız bu liste size göre...
Bayram tatilinde biraz olsun kafa dinlemek istiyorsanız bu liste size göre. Özellikle bayramın birinci ve ikinci günü için plan yaparsanız pek kalabalıkla da karşılaşmazsınız. Üstelik birkaçında deniz tatili yapmak da mümkün…
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Köy seyahatini seven gezginlerin planlarını biraz daha kolaylaştırmak için Türkiye'nin en sakin köylerini sizin için derledik... Şehir hayatının yoğunluğundan, gürültüsünden kaçıp dilediğinizce kafa dinleyin...
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Doğallığı hiç bozulmamış: Söğüt Ege'nin huzur adresi Söğüt köyü. Yaklaşık 3 bin kişilik nüfusu olan bu küçük köy, Marmaris’e iki saatlik uzaklıkta… Doğallığı hiç bozulmamış bir cennet. Şu sıralar biraz olsun kafa dinlemek istiyorsanız burası tam size göre...
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Göl kıyısında, tarihin içinde: Kapıkırı Bafa Köyü ile Beşparmak Dağları arasında yer alan Kapıkırı Köyü bozulmamış doğası, temiz havası ve bol rüzgârıyla ünlü. Göl kenarında bulunan ve kayalar üzerine kurulu olan köy antik yapılarla iç içe.
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Bir tatlı huzur: Birgi Bozdağ’ın eteklerine kurulmuş, yemyeşil bahçeleri, birbirinden güzel taş evleri ve tarihte iz bırakan geçmişiyle Birgi, sakin bir hafta sonu için en güzel duraklardan... Köy kahvaltısı yapmak, köy havası almak ve tarihte gezinmek için harika bir alternatif!
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MÖ 3000’lere dayanan geçmişi, Aydınoğulları’nın başkenti olması ve Kurtuluş Savaşı’nda ilk kurşunu atarak sivil hareketi başlatmasıyla tarihi olarak önemli bir yere sahip. Fotoğraf: Sevil Mert / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Bugün İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı bir köy konumunda olmasına rağmen, düzgün şehirleşmesiyle de dikkat çekiyor.
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Eşsiz deniz manzarası: Kaleköy Antalya’nın Kale ilçesine bağlı Kekova’da bulunan Kaleköy, tekneyle gidebileceğiniz, gittiğinizde de “İyi ki gelmişim” diyeceğiniz, Simena Antik Kenti’nin kalıntıları üzerine kurulmuş harika bir köy. İsmini tepesinde bulunan kaleden alıyor. Teknelerle köye ulaşıp, dar ve patika şeklindeki yollarından kaleye çıkabiliyorsunuz. Kaleden eşsiz deniz manzarasını seyrederken, tüm huzuru iliklerinizde hissediyorsunuz. Yolunuz Kekova’ya düşerse, sırf Kaleköy’ü görmek için yapılan tekne turlarına katılıp, hem denizin hem manzaranın keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz.
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Yemyeşil dağ manzaraları: Çıralı köyü Antalya’nın dünyaca ünlü Çıralı köyü, Olympos Dağı'nın eteklerinde bir sahil köyü. Bir yanda yemyeşil dağ manzarası, diğer yanda Akdeniz’in masmavi ferah deniziyle bir doğa harikası... Caretta caretta deniz kaplumbağalarının yumurtlamak için geldiği Çıralı sahilinde gece tüm ışıklar söndürülür. Gecenin karanlığında dalga sesleri eşliğinde yıldızları seyretmenin keyfini tadarsınız. Harika denizi, nefis dağ havası, sakin kumsalı ve portakal bahçeleriyle Çıralı, köy seyahati sevenlerin vazgeçmeyeceği yerlerden birisi.
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Cumalızık’ın gölgesinde kalmış sakin bir köy: Misi Bursa’da köy denince akla gelen ilk yer kuşkusuz Cumalıkızık, yalnız en az onun kadar güzel bir köy daha var Bursa’da: Misi! Cumalıkızık’ın gölgesinde kalmış olsa da sevileni tarafından oldukça sahiplenilmiş… Hatta Türkiye’nin en iyi korunan köylerinden biri… Köy Bursa’nın merkezine 10-12 kilometre uzaklıkta Orhaneli yolu üzerinde yer alıyor.
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Nilüfer Deresi köyün içerisinden geçiyor, dere kenarında sıralanmış restoranlar ve piknik alanları köyü hafta sonu kaçamakları için daha da cazip hale getiriyor. Köyde gezilecek çokça yer de var. Örneğin, Edebiyat Müzesi ve Çocuk Kütüphanesi’ne mutlaka uğramalısınız.
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Çanakkale Boğazı'na karşı: Kilitbahir köyü Çanakkale’nin tam karşısında bulunan Kilitbahir köyü, Eceabat ilçesine bağlı. Manzarası Çanakkale Boğazına hakim. Boğazın en dar yerinde kurulan köyün manzarası muhteşem. Kalp şeklindeki kalesinden adını alan Kilitbahir, denizin kilidi anlamına geliyor. Yeşilin ve mavinin muhteşem uyumlu olduğu Kilitbahir köyü mükemmel manzarasıyla başınızı döndürecek.
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Zaman durmuş gibi: Doğanbey / AYDIN Aydın Söke’ye 30 kilometre uzaklıkta olan ve sırtını Dilek Dağları’na yaslamış köy, mübadele ile Yunanistan’a göç eden Rumlardan kalma bir yerleşim. Mimarisiyle büyük ilgi çeken köyün taş evleri, dar sokakları ve doğal güzellikleri görülmeye değer. Köy sanki zamanın bir yerinde durmuş hissi uyandırıyor.
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Keşfedilmeyi bekliyor: Turgut
Marmaris’in şelaleleri, plajı, narenciye bahçeleri ve el dokuması halılarıyla ünlü köyü Turgut, birçok doğal ve tarihi zenginlik barındırıyor. Köyden üç kilometre uzaklıkta Hydas Antik Kenti yer alıyor. Turgut Kalesi olarak anılan Hydas akropolünün kalıntıları arasında kent kapıları, kale duvarları ve sarnıç bulunuyor.
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Biraz tarih biraz huzur: Cumalıkızık Uludağ'ın eteklerinde orijinal dokusunu yitirmemiş otantik evleri ve köy havasını koruyan atmosferiyle hafta sonu turlarının vazgeçilmez adresi Cumalıkızık… Bayramda çok kalabalık olacağı kesin ama birinci ve ikinci günü biraz daha sakin olacaktır.
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700 yıllık gizemli tarihi, Osmanlı'dan kalma binaları ve doğal kaynaklarıyla kente ayak bastığınızda kendinizi huzurlu hissedeceksiniz. Hatta dünyanın en dar sokağı da burada… Instagram’da bolca beğeni alacağınız garanti…
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Türkiye’nin cennet köşesi: Faralya köyü Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı olan Faralya köyü; bir yeryüzü cenneti... Turkuaz renkli Ölüdeniz’i arkanıza alıp, Kelebekler Vadisi'nin patika yollarından yürüyerek Faralya köyüne çıkabilirsiniz. Bayramda herkesten uzaklaşıp kafanızı dinlemek size iyi gelecek.
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Burada Kelebekler Vadisi’nin şelalesini ve sadece bu bölgede bulunan kanatları kaplan desenli kelebekleri de görebilirsiniz. Antik Likya ve Eski Roma kalıntılarının bulunduğu bu tarihi köy, inanılmaz bir manzaraya sahip. Ayaklarınızın altına serili denizi ve arkasını yasladığı dağıyla Faralya, Türkiye’nin en güzel manzaraya sahip köylerinden bir tanesi…
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Ege’nin huzur adresi: Sığacık Türkiye’nin ilk sakin şehri Seferihisar’ın güzeli Sığacık… 500 yıllık Kaleiçi evleri ve huzur veren sokaklarıyla son yıllarda İzmir’in yükselen değeri. Sığacık için genelde yaz adresi dense de aslında 12 ay boyunca dünyanın dört bir yanından turist çekiyor. Özellikle şu sıralar stres ve sıkıntıdan uzak huzurlu bir-iki gün için oldukça ideal… Hazır bayram tatiliniz varken bu fırsatı kaçırmayın…
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Güneşin doğuşu ve batışı burada bir başka güzel: Uçhisar köyü Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi her mevsim popüler… Peki nereye gitmeli? Bölgede Uçhisar yörenin en yüksek ve en güzel köyü. Köyün en tepe noktasında Uçhisar Kalesi bulunuyor. Güneşin doğuşunu ve batışını seyretmek için harika bir yer. Kale içerisinde gizli geçitler ve tüneller de var. Uçhisar Kalesi’nde Bizans dönemine ait birçok anıt mezar da bulunuyor. Kalenin zirvesi Kapadokya bölgesinin seyir noktası... Uçhisar Köyü kendine özgü doğal yapısı ve gizemli havası ile ziyaret edenleri büyüleyici güzellikte.
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İzmir'in el değmemiş cenneti: Karaburun Ege’nin en saf, en el değmemiş köşesi Karaburun. Eşsiz bir manzaraya sahip olan bu coğrafya, gökkuşağını kıskandıracak bir renk cümbüşüne sahip. Nergis kokan sokakları, üç tarafını çeviren Ege Denizi’nin esintisi, şehirleşmeye direnen güzel yüzlü insanları ve daha nicesi. Burada deniz hayal edebileceğinizden daha mavi ve büyüleyici…
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Etkileyici göl manzarası: Akpınar köyü Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bulunan Akpınar köyü muhteşem panoramik bir göl manzarasına sahip. Türkiye’nin yedi renkli ve mavi bayraklı en temiz gölü olan Eğirdir Gölü’nü kuş bakışı seyredebileceğiniz Akpınar Köyü’nde seyir tepesi bulunmakta... Bu tepede görüp görebileceğiniz en güzel manzarayı huzur içinde seyrederken, semaverdeki odun ateşinde pişirilen çayınızı yudumlayabilir, lezzetli Akpınar gözlemelerini yiyebilirsiniz. Rakımı yüksek olan köyde paraşüt sporu da yapılıyor. Ada manzarası eşliğinde, Eğirdir Gölü’nün üzerinde süzülmek çok keyifli olacaktır.
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Sessizlik arayanlara: Gölyazı Gölyazı Köyü bir zamanlar Apollon Krallığı’nın başkentiydi. Daha sonra bölgede hakimiyet kuran Bizans, Osmanlı gibi imparatorlukların da izlerine hâlâ rastlanıyor. Mübadeleye kadar sakin bir Rum balıkçı köyü olan Gölyazı’nın o zamanki adı Apolyont… Gölyazı Köyü tamamen balıkçı köyü. Sokaklarda ağ ören insanlar görülebiliyor. Son zamanlarda hafta sonu sessizlik arayan insanların odak noktası halini aldı. Bunda en önemli etken köyün dizi ve filmlerde yer alması. Gölyazı’na gelen çoğu turist balığa çıkabiliyorlar. Zaten sokakları da turistleri kendine çekiyor.
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Eski sokaklarda dolaşmak turistlerin yaptığı aktivitelerden... Bir diğer aktivite de Ulubat Gölü’nde sandalla dolaşmak. Ayrıca çok yaşlı olan Ağlayan Çınar da Gölyazı Köyü’nde bulunuyor. Adının Ağlayan Çınar olması ise yüzyıllar içinde yan yatan ağacın göavdesinin bir bölümünden zamanla doğal kaynak suyunun yüzeye çıktığı bir oluk oluşması. O oluktan akan su da ağacın altında minik bir havuz oluşturmuş.