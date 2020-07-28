Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İstock, DHA
Haber Giriş: 28 Temmuz 2020 - 11:13,
Türkiye'nin en güzel koyları! Sessiz sakin deniz tatili için tam zamanı...
Bu yaz deniz tatiliniz için plan yapmadıysanız, salgından dolayı herkesten uzak izole bir yer ve sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...
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ürkiye'de aslında bilmediğimiz birçok yer, birçok doğal güzellik var. İşte herkesten uzak güzel bir deniz tatili yapacağınız yerler...
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AKYARLAR KOYU, BODRUM / MUĞLA Akyarlar, 2012 yılına kadar Bodrum ilçesine bağlı bir köyken, 2012 yılında Muğla'nın büyükşehir olmasıyla bu ilçeye bağlı bir mahalle statüsünü almıştır. Bodrum’a 21 km, Turgutreis'e 8 km, Milas-Bodrum Havalimanı'na 58 km uzaklıkta yer alıyor.. Antik adı Arhialla olan Akyarlar, sörf için son derece uygun koşullara sahip. Bölgedeki koy ise oldukça sessiz sakin... Enfes bir turkuaz renkli denize sahip. Bodrum'a gidenlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken koylardan bir tanesi.
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SUVLA KOYU / ÇANAKKALE Ege Denizi'nin Gelibolu Yarımadası dolaylarında ve Saros Körfezi'nin güneyinde bulunan Suvla Koyu, henüz insanların keşfedemediği saklı cennetlerden bir tanesi. Alın yanınıza kamp malzemelerini düşün yollara... Burada ailecek güzel zaman geçireceğiniz kesin...
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KİRİŞ KOYU, KEMER / ANTALYA Kiriş, Antalya ili Kemer ilçesi'ne bağlı bir mahalle. Ağırlıklı olarak yazları Rus ve Alman turist akınına uğramakta... Şu sıralar salgın nedeniyle eskisi kadar kalabalık olması beklenmiyor. Kıyı şeridi portakal ağaçları ve 5 yıldızlı otellerle kaplı. Kemer'e uzaklığı 5 km... Ayrıca sualtı dalışı için güzel bir seçenek olabilecek Kiriş Koyu, denizin berraklığıyla harika bir seçenek.
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BALIKAŞIRAN KOYU, DATÇA / MUĞLA Marmaris-Datça yolunun 26 kilometredeki Hisarönü Körfezi içinde yer alan Balıkaşıran, Bencik Koyu'na da çok yakın mesafede yer alıyor. Balıkaşıran Koyu'nun en önemli handikabı ise konaklama imkanının çok olmaması.
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KARGI KOYU, DATÇA / MUĞLA Muğla'nın en özel beldelerinden biri olan Datça merkezine yaklaşık 3 km uzaklıkta yer alan Kargı Koyu, hem yerli hem de yabancı turistlerin oldukça ilgisini çeken bir güzellik... Görülesi bir manzaraya ve doğal güzelliğe ev sahipliği yapan koy, merkeze yakın olması sebebiyle de sıklıkla tercih ediliyor. Datça merkezden yürüyerek yaklaşık yarım saatte ulaşılabilen Kargı Koyu'na sıklıkla düzenlenen minibüs seferleriyle de ulaşmak mümkün. Bünyesinde şezlong ve şemsiyelerle donatılmış güneşlenme terası, iskele ve kafe-restoran da bulunan koyda lezzetli yemeklerin tadına bakabilir, gün boyu güneşin keyfini çıkarırken berrak denizinde serinleyebilirsiniz.
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Taşlardan denize girilmesi zor gibi gözükse de suyun berraklığı sayesinde suyun dibi 25-30 metreden dahi görülebiliyor. Kimilerine göre Datça'nın en iyisi.
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TERSANE KOYU, FETHİYE / MUĞLA Göcek Körfezi’nin en büyük adası olan Tersane Adası’nın kuzeybatısındaki korunaklı koydur. Koyun girişi uzaktan belli olmaz. O derece dar olan ağızdan bir kanalla koya ulaşılır. Bu kanalda derinlik 20, koy içinde 5-10 metre arasındadır.Tertemiz bir deniz, harika bir doğa ve tarihi kalıntılarıyla Tersane Koyu mutlaka görülmesi gereken bir koy.
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AKVARYUM KOYU, DATÇA / MUĞLA Datça'nın en güzel koylarından bir tanesi olan Akvaryum Koyu, bir akvaryum gibi tertemiz. Sualtı yaşamına merakı olanların deniz gözlüğü almadan gitmemeleri tavsiye edilir.
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ADRASAN KOYU, KUMLUCA / ANTALYA Adrasan Koyu, yeşilin ve mavinin her türlü tonunu görebileceğiniz ender güzelliklerde doğal bir cennet. Yemyeşil dağlarla çevrili bu koyda mis kokulu rüzgârlar esiyor.
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BEDRİ RAHMİ KOYU, FETHİYE / MUĞLA Göcek'in en sakin, bir o kadar da huzurlu koylarından bir tanesi… Bedri Rahmi Koyu adını; Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun bu koya gelip ve burada bulunan büyük bir kayaya balık resmi yapması sonrasında koyun adı Bedri Rahmi Koyu olarak anılmaya başlanmış.
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KARAÖZ KOYU, KUMLUCA / ANTALYA Karaöz Antalya Körfezinin batısında Finike Körfezine küçük bir koy. Yarımadanın doğusunda Adrasan ve Olimpos yer alıyor. Antalya'ya 80, Kemer'e 40, Kumluca'ya 18, Finike'ye ise 28 km uzaklıkta.
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ÇİFTLİK KOYU, DATÇA / MUĞLA Datça'ya 30 km mesafede bulunan koyda Aktur tatil sitesi bulunuyor, buradan faydalanma bu sitenin denetiminde. Lokantalar, konaklama tesisleri bulunuyor.
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SARSALA KOYU, FETHİYE / MUĞLA Harika denizi ile cennetten bir köşe olan Sarsala Koyu'nun tek dezavantajı biraz zahmetli olan yolları.
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AYA YORGİ KOYU, ÇEŞME / İZMİR Çeşme merkezine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan koy sosyetik plajlara ev sahipliği yapıyor.
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Çeşme'nin deli esen rüzgarından uzakta bir koy olan Aya Yorgi, inceden esen hafif bir rüzgarla güneşlenmenin keyfini sonuna kadar çıkarabileceğiniz harika bir koy.
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BİTEZ KOYU, BODRUM / MUĞLA Temiz denizi ve sakin yapısıyla güzel bir tatil geçirmek isteyenlerin adresi.
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ŞİFNE KOYU, ÇEŞME / İZMİR Korunaklı bir koy olan Şifne Koyu, yılın her mevsimi ılık bir havaya sahiptir, bunda Gerence rüzgârının etkisi büyük olduğunu söyleyebiliriz. Şifne Koyu deniziyle olduğu kadar yakınında bulunan kaplıcalarıyla da ünlüdür.
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GİDEROS KOYU / KASTAMONU Amasra'dan Sinop'a uzanan eşsiz doğal güzelliklere sahip yolda yolculuk yapmayı düşünüyorsanız Gideros Koyu'na mutlaka uğramalısınız. İnanılmaz doğal güzelliklere şahitlik edeceksiniz. İçeri doğru uzanan yapısıyla gölü andırıyor. Sessiz ve sakin çevresiyle ziyaretçilerini cezbediyor.
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KABAK KOYU, FETHİYE / MUĞLA Kamp yapmayı çadır kurmayı sevenler için biçilmiş kaftan Kabak Koyu... Denizi de oldukça temiz ve güzel...
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KRAL KOYU / ANTALYA Gazipaşa'ya yaklaşık 21 kilometre mesafedeki Güney Mahallesi Nohut Yeri mevkisinde bulunan Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti ve Kral Koyu, yerli ve yabancı turistlerin en yoğun ziyaret ettiği noktaların başında yer alıyor.
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İlçeye gelen yerli ve yabancı turistler antik kentte tarihi yaşayıp, rehberlerden bölgenin tarihçesini öğreniyor. Roma ve Bizans dönemlerinde de yerleşim görmüş olan antik kentteki orta çağ kalesi, agora, sütunlu cadde, kilise, hamam, anıtsal kapı, tapınak ve nekropol alanındaki anıt mezarlar ve triconhos ile antik kent gezisi son buluyor.
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KİLİMLİ KOYU Kilimli, İstanbul’un Karadeniz kıyısında, Kocaeli il sınırının yanı başında yer alıyor. Burayı özle kılan yol üstünde olmadığı için bilen kişi sayısı çok fazla değil. Kilimli Koyuna ulaşmak için öncelikle Ağva’ya gitmek gerekiyor. Üsküdar’dan kalkan 139A otobüsleri vasıtasıyla yaklaşık dört saatlik bir yolculuğun ardından Ağva’ya ulaşmak mümkün. Daha sonrasında 5 km’lik yolu yürüyebilir ya da taksiyle 35-40 TL karşılığında gidebilirsiniz.
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Ya da hususi aracınızla yola çıkacaksınız. Bölgede ateş yakmak ve kamp yapmak yasak çünkü sahilin işletmesi kiraya verilmiş, kamp yaparsanız işletmeciler tarafından rahatsız edilmeniz olası. Yüzmeye elverişli sahilleriyle beklentiyi karşılayacak düzeyde. Yalnız koyun civarlarında çadır kurmak için alanlar bulunuyor.