Türkiye'nin en güzel kasabası... Huzurlu atmosferiyle sakin bir tatil için tam zamanı

Saklıkent Kanyonu Buz gibi suyun kayalar arasında saklandığı bir doğa harikası. Altınızda akan beyaz köpüklü sularıyla muhteşem bir yürüyüş yolu sizi bekliyor. Hem suyun içinde hem de kayalar üzerinde gezineceğiniz için yanınızda deniz ayakkabısı alın. Fethiye’ye bağlı olan Saklıkent Kanyonu Kalkan’a 45 dk.uzaklıkta. Kendi aracınızla ya da özel bir turla gidebilirsiniz.