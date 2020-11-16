Türkiye'nin en güzel göllerinden Yarışlı Gölü kurudu

'YAĞIŞ DA OLMUYOR ESKİ YILLARA GÖRE' Köy azası Şükrü Akar, "Gölümüzün kurumasının sebebi yağışlardan. Sel geliyordu, akarsularımız iyiydi ama kuraklık olduğu için gelmedi. Mevsimsel bir durum bu. Su şu an üzerinde bulunduğumuz yere kadar geliyordu. Derinliği 13 metreyi buluyordu. Şimdi kurudu. Yağış da olmuyor eski yıllara göre. Şu an çeşmelerimiz dahi dindi. Bu gölün kurumasının neden olduğunu bilemedik. Çekildi gitti. Şu anda hayvancılık bitmiş durumda" dedi.