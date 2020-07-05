Türkiye’nin en güzel 10 karavan kampı... Denize sıfır plajlar da var, çam ormanı serinliği sunan da

9- Balonların altında: Kaya Kamping / Göreme - Nevşehir Kapadokya dünyanın da en özel coğrafyalarından. Bölgede birçok kamp alanı var. Bunlardan Kaya Kamping; Göreme ve Uçhisar Kalesi’ne 10 dakika mesafede ve Ihlara Vadisi’ni tepeden görüyor. 100 karavanlık kamp alanında elektrik, su, internet, restoran, kafe ve hatta havuz gibi olanaklar var. Alanın en özel yanı gündoğumunda yükselen balonların sunduğu manzara. Kişi başı gecelik 55 lira. (0384) 343 31 00