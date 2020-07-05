Melis YILMAZ / melis.yilmaz@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, mekânların web siteleri
Haber Giriş: 05 Temmuz 2020 - 07:52,
Türkiye’nin en güzel 10 karavan kampı... Denize sıfır plajlar da var, çam ormanı serinliği sunan da
Siz de ailece evinizi sırtınıza alıp yola düşmek niyetindeyseniz listemize göz atın. Jürimiz Türkiye’nin en güzel 10 karavan kampını belirledi. Denize sıfır, mavi bayraklı plajlar da var, çam ormanlarının serinliğini sunanlar da…
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1
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JÜRİ Ahmet Kök / Karavancı Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat gezgini Cem Alper / Karavancı Gonca Duyan / MayaVanLife YouTube kanalı kurucusu Kürşat Toroman / Karavancı Nafız Asılkefeli / Karavancı Reha Bali / Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Genel Sekreteri Soner Ertuğrul / Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu 2. Başkanı Tarık Turan Haktan / Karavancı Yıldırım Güngör / Dağcı, seyahat yazarı
2
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10- Oksijen deposu: Assos Gargara Kamp / Küçükkuyu - Balıkesir
Kaz Dağları’nın eteğindeki kamp, Assos sahil yolu üzerinde, zeytin, incir ve nar ağaçlarıyla kaplı, deniz kıyısında beş dönümlük bir alana kurulu.
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Pandemi nedeniyle sadece üç karavan alan tesis, elektrik, su, duş ve tuvalet gibi tüm ihtiyaçları karşılıyor. Kişi başı gecelik 120 lira. (0286) 752 58 57
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9- Balonların altında: Kaya Kamping / Göreme - Nevşehir
Kapadokya dünyanın da en özel coğrafyalarından. Bölgede birçok kamp alanı var. Bunlardan Kaya Kamping; Göreme ve Uçhisar Kalesi’ne 10 dakika mesafede ve Ihlara Vadisi’ni tepeden görüyor. 100 karavanlık kamp alanında elektrik, su, internet, restoran, kafe ve hatta havuz gibi olanaklar var. Alanın en özel yanı gündoğumunda yükselen balonların sunduğu manzara. Kişi başı gecelik 55 lira. (0384) 343 31 00
5
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8- Tarih, doğa, deniz bir arada: Hotel Kum Kamp / Eceabat - Çanakkale
Tarihi Yarımada’da deniz kenarında kurulu kamp, Kabatepe Limanı’na çok yakın. 60 karavanlık kapasitesiyle 24 saat sıcak su, kamp mutfağı, çamaşırhane, elektrik ve su gibi birçok olanak sunuyor.
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Reha Bali “Burada tarih, doğa, kumsal ve deniz bir arada. Etrafta mutlaka gezip görülmesi gereken çok yer var” diyor. Dört kişiye kadar gecelik 140 lira. (0286) 814 14 55
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7- Sakin ve huzurlu: Kuzuyayla / Kartepe - Kocaeli
Kartepe’deki Kuzuyayla Tabiat Parkı’nın tamamı devlet ormanı. Kır kahvesi, büfe ve beton piknik masaları var. Park, İzmit Körfezi’ne hâkim geniş bir seyir manzarasına sahip. Nafız Asılkefeli “Müthiş bir manzarası var; dingin, huzurlu bir yer. Bekçi Lütfü Usta güler yüzüyle çok yardımcı oluyor” diyor. Günlük ücret 40 lira. (0312) 207 50 00
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6- Mavi bayraklı plaj: HIpocamp / Gümüldür - İzmir
Gümüldür, İzmir’in Menderes ilçesinin sahil mahallesi. Buradaki Hipocamp, 60 bin metrekarelik bir çam ormanı içinde, mavi bayraklı bir plajın kıyısında kurulu, Türkiye’nin en büyük ve modern kamp alanlarından biri.
9
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Karavanlar için su, elektrik ve atık deşarj olanağı var. Dibi çakıllı olduğu için denizi her daim berrak olan kampta şezlonglar da ücretsiz. Hafta içi karavan ve araba 58, motokaravan 48 lira. (0232) 798 74 44
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5- Göl manzaralı sabahlar: Yedigöller Milli Parkı / Bolu
İstanbul ve Ankara’nın arasındaki konumuyla uzun süre araç kullanmak istemeyenler için ideal bir noktada.
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Oldukça büyük olan parkta tüm göllerin kıyısına park etmek mümkün ancak karavancılar en çok Büyükgöl’ü tercih ediyor. Alanda ihtiyaçların karşılanabileceği bir tesis yok; hazırlıklı gitmeniz gerekiyor. Karavanla parkta gecelik konaklama 54 lira. (0374) 215 36 13
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4- Çam kokuları arasında: Akyaka Orman Kampı / Akyaka - Muğla
Orman içinde, denizle yan yana ve içinde sekiz koy olan devasa bir kamp alanı... 25 karavan kapasitesi var ve kampçıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma sahip.
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Merkeze çok yakın. Gonca Duyan “Eğer tatilinizi burada geçirecekseniz Azmak Nehri’ni de mutlaka ziyaret edip buz gibi suyun tadını çıkarın” diyor. Günlük karavan ücreti 130 lira. Dileyen sezonluk kiralayabiliyor. (0252) 214 88 83
Çukurbağ Yarımadası’nın girişindeki Kaş Kamping, zeytin ağaçlarıyla kaplı yedi dönümlük bir arazide kurulu ve merkeze yürüme mesafesinde. Deniz kıyısındaki tesis, 20 karavan kapasiteli.
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Elektrik, su ve diğer temel ihtiyaçlar kamp alanında karşılanabiliyor. Bahar Gündoğdu “İçerisi set set bölümlerden oluştuğu için büyük karavanların manevrası biraz sıkıntılı olabiliyor. Kaş’a yürüme mesafesinde ama bir o kadar da karmaşadan uzak” diyor. Gecelik 300 lira. (0242) 836 10 50
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2- Midilli’ninkarşısında: Ada Kamping / Cunda - Ayvalık - Balıkesir
Cunda tarihinden lezzetlerine, koylarından evlerine kadar özel bir ada. Midilli Adası manzaralı Ada Kamping, Cunda merkeze üç kilometre uzaklıkta. Tesisin karavan kapasitesi 15. Bu nedenle gitmeden önce mutlaka rezervasyon gerekiyor. Kürşat Toroman “Çocuklu aileler için uygun, oyun bölümü, basketbol ve voleybol sahaları var” diyor. Karavanla kişi başı günlük 75 lira, park ücreti 30 lira. (0266) 327 12 11
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1- Denizin kıyısında ve ücretsiz: Aydıncık Koyu/ Gökçeada - Çanakkale
Adada birçok karavan kampı var. Yıldırım Güngör’ün önerisi karavanınızı adanın en güzel koylarından Aydıncık’a park etmeniz. Burada Çağdaş Kafe’de yiyip içip elektrik, su gibi ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Alanın en büyük avantajı denize sıfır ve ücretsiz olması.