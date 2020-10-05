Türkiye’nin en güzel 10 dağ evi... Uzman isimlerde huzur adreslerini seçti

Bir masalın içindeymiş gibi 1- Abant Yeşil Ev, Bolu

‘Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’ masalını hatırlayın... İşte burası, size o masalı yaşatmayı vaat ediyor. Her bir ev, farklı bir cücenin evi gibi tasarlanmış. 12 farklı konsept var. Abant Gölü’ne sadece 15 dakika mesafede.