Seyahat Melis Yılmaz / melis.yilmaz@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Dağ evlerinin web siteleri Haber Giriş: 04 Ekim 2020 - 08:50 | 04 Ekim 2020 - 08:50

Türkiye’nin en güzel 10 dağ evi... Sonbahara bir de zirvelerden bakın

Kalabalıklardan uzak huzurlu bir dinlence arama mevsimine girdik. ‘Dağın başında’ ya da sırtını yamaçlara dayamış ahşap bir evde, harika manzaralara karşı... Türkiye’nin dört bir yanından en güzel dağ evlerini jürimize sorduk.