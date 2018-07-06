Türkiye'nin en güzel 10 adası! Deniz tatili buralarda bir başka güzel...
Şu sıralar yerli yabancı turist akınına uğrayan adalara gitmenin tam zamanı! Tarihi yapılar ve deniz sezonunu açmak Türkiye’nin adaları masmavi plajlarıyla sizleri bekliyor.
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Günübirlik olarak bile kaçabileceğiniz Türkiye'nin cennet adalarını sizin için derledik. İşte Türkiye'nin en güzel 10 adası…
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BOZCAADA / ÇANAKKALE Kuzey Ege Bölgesi'nin en güzel tatil rotalarından biri Bozcaada… Denizi, eşsiz kahvaltıları, üzüm bağları ve gün batımıyla kalbinizde derin izler bırakan bir cennet. Üstelik festivalleriyle her zaman da neşeli… Şu sıralar biraz olsun kafa dinlemek istiyorsanız oldukça ideal...
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Adada Cumhuriyet mahallesi olarak geçen Rum bölümü 1900’lu yıllarda geçirdiği büyük yangından sonra tekrar planlanmış. Bu bölgedeki sokaklar birbirini dik kesiyor, sokaklar gibi evler de daha planlı, daha özenli. Bozcaada fotoğraflarında bol bol görebileceğiniz saat kulesi de bu bölgede yer alıyor. Meryem Ana Kilisesi içerisinde yer alan saat kulesi 2007 yılında restore edilerek açılmış. Ufak bir not kilisenin içini görmek isterseniz tek fırsatınız pazar sabahları 8.00’de yapılan ayindir. Onun dışında kilise kapalıdır.
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Adada nerede yüzülür? Cevap çok kısa; her yerde. Adada rüzgârın yönüne göre çarşaf gibi olan bir koy mutlaka bulabilirsiniz. Dilerseniz merkezden kalkan minibüslerle Ayazma, Sulubahçe, Habbele, Mermer Burnu (Akvaryum) koylarına gidebilirsiniz. Tabi bunlar dışında motor, bisiklet kullanarak ulaşabileceğiniz farklı koylar da var. Yani kimsenin yüzmediği gizli koylar bulmak sizin elinizde. Bu alternatifler dışında adanın etrafını tekne ile dolaşıp gözünüze kestirdiğiniz maviliklerde yüzmek isterseniz ada merkezinde anlaşabileceğiniz turlar mevcut.
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Akvaryum Koyu’nda şezlong, şemsiye veya yiyecek-içecek alabileceğiniz bir tesis yok bu sebeple bu koya hazırlıklı gitmeniz lazım. Habbele ve Ayazma Plajları’nda yeme ve içme ihtiyaçları için restoranlar var. Sahil bölümünde dilerseniz şemsiye ve şezlong kiralayabiliyorsunuz. Yok istemem derseniz tüm sahil zaten sizin, istediğiniz noktada denizin ve kumun tadını çıkarabilirsiniz.
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GÖKÇEADA / ÇANAKKALE Gökçeada denince herkesin aklına sokaklarında dolaşacağı Rum köyleri ve muhteşem sahilleri gelir. Gökçeada’nın bilinen turistik yüzü bu… Ama adada birkaç gün zaman geçirerek keşfe çıkınca, bir anda farklı bir ada görmeye başlayacaksınız. Ada özellikle son yıllarda kendi kültür yapısını koruyarak 70 kadar kriteri yerine getiren ada ‘Sakin Şehir’ (Cittaslow) unvanını kazandı.
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Aynı zamanda coğrafi açıdan Türkiye’nin en büyük adası. Adada tarihi köylerin yanında denize girebileceğiniz çok güzel plajlar da var. Kendinizi ada sahillerinden Ege'nin masmavi sularına atmak istediğinizde Aydıncık adıyla da bilinen Kefaloz Plajı'na veya adanın en batısında yer alan Gizli Liman'a yolunuzu düşürebilirsiniz. Aynı zamanda adanın en güzel plajları arasında sayılan Aydıncık Plajı hemen yanında bulunan çamur banyosuyla biliniyor. Sörfe merakınız varsa, Kefaloz'da rüzgar sörfü eğitimi alarak kendinizi burada rüzgara teslim etme şansınız da var.
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CUNDA / BALIKESİR Gerçekten kafa dinlemek isteyenlerin ve gastronomi severlerin yaz-kış buluşma noktası Cunda… Taş evleri restore edildikçe sokakları daha da bir güzelleşiyor. Diğer adı Alibey Adası olan Cunda dar sokakları, şarap evleri, butik otelleri, balık lokantaları ve kafeleriyle ünlü.
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Cunda'da geçmişte 70 tane yel değirmeni varmış ancak sanayileşmeyle birlikte yel değirmenleri unutulmuş, geriye 3-4 tanesinin kalıntısı kalmış. Tepeden aşağı inerken karşınıza Taksiyarhis Kilisesi çıkacak... Hani Cunda'da tüm yolların çıkacağı Kiliseye... 1873 yılında Rum Ortodoks cemaati tarafından Taksiyarhis'e yani ‘Koruyucu Baş Melekler’ Cebrail ve Mikhail'e atfedilmiş, Neo-klasik tek kubbeli bazilika tarzında yapılmış olan kilise, uzun yıllar bakımsız kalmış, zamana direnmiş. Duvarların sarı rengi, sarımsak taşından yapılmış olan silindir sütun başları İsa'nın vaftiz töreni, İsa'nın doğumu ve melekler arasında savaş giysileri içinde betimlenen savaşçı Baş Melek Cebrail ( Taksiyarhis) resmi ve en çok ilgi ve merak uyandıran Yunus Peygamberin balığın ağzından çıkış resimli ikonunu görmenizi tavsiye ederiz. Tarihi bina kiliseyi müzeye dönüştürmek üzere Rahmi Koç tarafından restore edilmiş, 2014 yılında Ayvalık Rahmi Koç Müzesi olarak hizmete açılmış.
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SEDİR ADASI / MUĞLA Marcus Antonius’un sevgilisi Kleopatra’ya olan aşkını ölümsüzleştirmek için dağa siluetini kazıttığı yer. Sedir Adası’ndaki bembeyaz kumlar Mısır’dan getirilmiş.
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KEKOVA / ANTALYA Üçağız koyundan kalkan teknelerle ulaşabileceğiniz adada sessizlik, huzur, tarih ve mavilik bir arada bulunuyor. Antik çağda deprem sonucu sular altında kalan kalıntılar dalış tutkunlarını cezbediyor
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Kleopatra Koyu’nun etrafı ağaçlarla çevrili, denizi berrak ve irili ufaklı adacıklarla süslü. 6. yy’la uzanan geçmişiyle adada yer alan Kedrai Antik Kenti’ndeki surlar, tapınak kalıntıları ve tiyatro oldukça iyi durumda bulunuyor.
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GÖCEK YASSICA ADALAR ’Mavi Yolculuk’’ denildiğinde Türkiye’de akla gelen ilk yerlerden biri olan Göcek, mavi ile yeşilin iç içe geçtiği saklı bir cennet gibi. Fethiye Körfezi’nde bulunan Göcek’te onlarca ada yer alıyor. Son yıllarda teknelerin çoğalmasıyla berrak denizinde tehlike çanları çalan Göcek, turkuaz suları, girintili çıkıntılı yüzlerce koyuyla tekne sevenlerin ilk tercihlerinden.
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Likyalıların geçmişte Daidala adıyla bir kent de kurduğu bölgede, günlük ve haftalık tekne turları Mayıs - Ekim ayları arasında tercih ediliyor. Geceleri sessizlikte yıldızları sayan tatilciler, gündüzleri de turkuaz sulara kendilerini bırakarak tatilin tadını çıkarıyor. Çam ağaçlarının mavi sulara eğildiği bu cennet beldede, yaz döneminde koylara 500’den fazla teknenin demirlediği tahmin ediliyor.
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KALEM ADASI / İZMİR Doğanın bahşettiği en güzel yerlerden biri olan, İzmir'in Dikili ilçesine bağlı (Midilli Adası'nın tam karşısı) Kalem Adası da son dakika tatilcileri için bir fırsat olabilir. Kalem Adası, kültür ve kaplıca turizmi ile de yılın her dönemi pek çok turisti ağırlıyor. Dikili Limanı ile de dünyaya açılan kapı konumunda olan ilçe, plajlarıyla da muhteşem bir tatil noktası. Yaklaşık 40 km. uzunluğunda plajı, masmavi denizi ile tatilcilerin uğrak noktası olan Dikili, genellikle yılın her dönemi açık olan pek çok konaklama tesisi ile hizmet veriyor.
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AKDAMAR / VAN Van Gölü’nün içindeki adada bulunan Akdamar Kilisesi Ortaçağ Ermeni mimarisini yansıtan en iyi örneklerin başında geliyor. Gölün mavi suları arasında her mevsim fotoğrafçıların uğrak yeri olan Akdamar, rengarenk açan çiçekleri, Artos Dağı’nın heybetli manzarasıyla birlikte unutulmaz kareler sunuyor.
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BURGAZ ADA / İSTANBUL Hafta sonu adalar vapuruna atlayıp bir yandan simit çay keyfi yaparken diğer yandan yolculuğunuza eşlik eden martılarla Sait Faik Abasıyanık’ın en sevdiği adaya doğru yol almak size iyi gelecek. Burgaz’da şairin evine de mutlaka gidilmeli. Burası özellikle Prens Adaları’nın en sakini, kalabalıktan uzak ve yalnız kalmak için ideal…
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BÜYÜKADA / İSTANBUL İstanbul’un en büyük adasında bisikletle ada turu yapmadan, tarihi Aya Yorgi Kilisesi’ni ve Reşat Nuri Güntekin’in evini görmeden dönmemelisiniz. Hafta sonu adanın çok kalabalık olduğunu belirtmek lazım.
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HEYBELİADA / İSTANBUL Şehrin en çok ziyaret edilen ikinci adası ağaçlarla kaplı yeşil görüntüsüyle diğer adalardan ayrılıyor. Geçmişi Bizans İmparatorluğu’na kadar uzanan Ayia Manastırı (Trias Manastırı) ve Rum Ortodoks Ruhban Okulu burayı Hıristiyanlar için önemli kılıyor. Gün batımında Çam Limanı’ndan kayık kiralayıp ada manzarasının tadını çıkarın.
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Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görmeye gelenler, Van Gölü'nün eşsiz maviliği ortasındaki ada ve üzerindeki kiliseyi ziyaret etmeden bölgeden ayrılmıyor. Ziyaretçiler, Edremit ve Gevaş ilçelerindeki iskelelerden kalkan teknelerle yaklaşık yarım saatlik bir yolculuğun ardından adaya ulaşıyor. Bölgede "barış ve huzur adası" olarak da tanımlanan ada ve buradaki kiliseyi gezen ziyaretçiler, masmavi suyu ve temiz havasıyla Van Gölü'nün keyfini çıkarıyor.