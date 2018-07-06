Türkiye'nin en güzel 10 adası! Deniz tatili buralarda bir başka güzel...

KALEM ADASI / İZMİR

Doğanın bahşettiği en güzel yerlerden biri olan, İzmir'in Dikili ilçesine bağlı (Midilli Adası'nın tam karşısı) Kalem Adası da son dakika tatilcileri için bir fırsat olabilir. Kalem Adası, kültür ve kaplıca turizmi ile de yılın her dönemi pek çok turisti ağırlıyor. Dikili Limanı ile de dünyaya açılan kapı konumunda olan ilçe, plajlarıyla da muhteşem bir tatil noktası. Yaklaşık 40 km. uzunluğunda plajı, masmavi denizi ile tatilcilerin uğrak noktası olan Dikili, genellikle yılın her dönemi açık olan pek çok konaklama tesisi ile hizmet veriyor.