Türkiye'nin en güvenli şehri seçildi! Dünyada ise ilk 10'da yer alıyor...

Hem Marmara’ya hem de Karadeniz’e kıyısı olan bölgede birçok güzel köy ve kasaba bulunuyor. Bunlardan biri de yeşilin ve mavinin bütünleştiği balıkçı kasabası Kıyıköy. Üstelik İstanbul’a 2.5 saat uzaklıkta… Kasabaya yaklaştıkça zümrüt yeşili orman etrafınızı sarar ve ufukta beliren turkuaz deniz tüm cazibesiyle sizi adeta kendine çağırır. Kıyıköy, Kazandere ve Pabuçdere’nin denize döküldüğü yerde, kayalıkların üzerine kurulu bir kasaba.