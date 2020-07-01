Türkiye'nin en güvenli şehri seçildi! Dünyada ise ilk 10'da yer alıyor...
Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, geçtiğimiz aylarda farklı şehirlerle alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre Eskişehir ile alakalı basına 70 binden fazla haber yansıdığı tespit edildi. Böylelikle Türkiye’den Eskişehir dünyanın en güvenli şehirler listesinde 10’uncu sırada yer aldığı saptandı. Biz de parklarıyla, gondoluyla ve tarihi Odunpazarı ile Türkiye’nin incisi Eskişehir’de aldık soluğu... İşte Türkiye'nin en güvenli şehri Eskişehir hakkında bilgiler...
Ajans Press’in, Numbeo verilerinden elde ettiği bilgilere göre dünya üzerindeki en güvenli şehirler listesi belirlendi. Böylelikle Türkiye’den Eskişehir’in ilk 10’da yer alması dikkat çekti. Türkiye’den listeye giren diğer güvenli şehirler; Bursa (27) , İzmir (49), Ankara (140), İstanbul (207) olarak kaydedildi. Biz de zamana inat her geçen gün daha da gençleşen; parklarıyla, gondoluyla ve tarihi Odunpazarı ile Türkiye’nin incisi Eskişehir’de aldık soluğu. İşte Türkiye'nin en güvenli şehri Eskişehir hakkında detaylar...
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Tarihi M.Ö. 14’ yüzyıla dayanan ve Kurtuluş Savaşı mücadelesi yıllarında önemli bir yere sahip. Eskişehir, sahip olduğu güzelliklerinin yanı sıra İstanbul’a olan uzaklığı ile hafta sonu kaçamakları için ideal. Yine bir Cumartesi sabahı iki araba, altı kişi düştük yollara.
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Yaklaşık 3, 5 saatlik bir yolculuktan sonra güzel havanın verdiği keyif ve yeni bir şehri görecek olmanın heyecanıyla başladık Eskişehir’i gezmeye.
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Kentpark İçinde Türkiye’nin ilk yapay plajı olan ve 300 bin m2’lik yer üzerine kurulu şirin mi şirin bir alan Kentpark. Yapay plajın yanı sıra, yürüyüş yapabilir, kafe-restorantlarda çay kahve molası verebilir ve kuğuları izleyebilirsiniz.
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Parkta bulunan farklı ağaç türleri de yine keyfinizi arttıran bir diğer etken. İstanbul’da yaşayan biri olarak böyle yerleri gördükçe ayrıca mutlu oluyorum. Uzunluğu 350 metre olan plaj, yaz sezonu boyunca 10:00 – 18:00 arası hizmet veriyor. Park görülmeye değer.
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Sazova ( Bilim, sanat ve kültür parkı) Bence Eskişehir’in en güzel, en keyifli yeri Sazova. Hakkını vererek gezerseniz en az yarım gün ayırmanız gerek; bir de çocuğunuz varsa Sazova’da keyifli bir tam gün geçirebilirsiniz.
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400 bin metrekarelik alanda Esminyatürk, hayvanat bahçesi, Masal Şatosu, Korsan Gemisi, yapay gölet, Eti Sualtı Dünyası, Bilim ve Deney Merkezi, Sabancı Uzay Evi, Türk Dünyası Bilim-Kültür Merkezi ve amfi tiyatro yer alıyor.
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İçinde yapabileceğiniz o kadar çok aktivite var ki. Hatta şu bile çok keyifli bence; içeceklerinizi alın, atın kendinizi çimenlere, gölün kenarına.
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Parka giriş ücretsiz. Yapacağınız aktiviteler için çok cüzi ücretler ödüyorsunuz. Bu arada Adana Merkez Park ve Vondelpark’a da yine selam çakıyoruz; çimlerde otururken. Tertemiz, yemyeşil bir alan Sazova. Bir dipnot ilave edelim.
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Dönüşte ‘Devrim Arabası’nın sergilendiği TÜLOMSAŞ’a gittik ancak 16.00 sonrası ziyaret olmadığı için ne yazık ki giremedik müzeye. Eskişehir’e gitmişken 1961 yılında 4 adet üretilip, günümüzde sadece 1 tanesi kalan ‘Devrim Arabası’nı görmenizi tavsiye ederim.
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Tarihi Odunpazarı Eskişehir’in en eski semti Odunpazarı. Semtte yer alan tarihi yapılar ve geleneksel Türk Evleri ile meşhur Odunpazarı, şehrin en çok turist çeken noktalarından biri. Tarihi dokusunu günümüze taşıyan Odunpazarı’nda hediyelik eşya, yeme içme ve konaklama için bolca seçenek var.
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Biz sokaklarda rastgele gezdikten sonra kendimizi tarihi bir konağın bahçesine atıp tatlı yorgunluğumuzu acı bir kahveyle attık. Odunpazarı’nda görmeniz gereken yerler; Kurşunlu Camii Külliyesi, Atlıhan El Sanatları Çarşısı, Lletaşı Müzesi, Cam Sanatları Merkezi, Şelale Park, Eskişehir Balmumu Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Şeyh Edebali Müzesi ve Alaaddin Camii gibi çok kıymetli yapılar yer alıyor.
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Porsuk çayı / Adalar bölgesi Porsuk Çayı, Eskişehir’e hayat veren şehrin en önemli simgelerinden biri. Porsuk Çayı üzerinde, kafeleri, mekanlarıyla meşhur yerlerden biri ise halkın ‘Adalar’ olarak adlandırdığı bölge.
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Hem Porsuk’ta gondol turu yapmak hem de bir şeyler içmek için kalabalığa karışıp yürüdük. Kalabalıktan dolayı maalesef kanal turu yapamadık. Ama çok güzel bir mekan bulduk. Giderseniz kesinlikle uğrayın derim; Traveler’s Cafe. Gezginler tarafında kurulduğunu duymuştum Eskişehirli bir arkadaşımdan.
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Ulaşım / Konaklama Şahsi araç ile İstanbul’dan yaklaşık 3,5 saatlik bir yolculuk ile ulaştık Eskişehir’e. Otobüs firmaları ile de sürekli seferler mevcut. Bir diğer seçenek de İstanbul (2 saat 30 dakika), Ankara(1 saat 30 dakika) ve Konya’dan(2 saat 15 dakika) yapılan yüksek hızlı tren seferleri.
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Ayrıca tur firmalarını da tercih edebilirsiniz. Ben hayatımda ilk kez bir tur firmasıyla Kapadokya’ya gidip; çok da keyif almıştım. Tur firmalarına da bir bakın derim. Fiyatlar gayet iyi.
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Eskişehir dışında iki-üç günlüğüne kafanızı dinleyeceğiniz birkaç saklı yerden de bahsedeyim...
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Adı gibi: Saklı Göl
Sakarya’da gezilecek görülecek çok şey var elbette ama size çok fazla adı duyulmamış saklı bir yerden bahsedeceğim… Doğal oluşumuyla, şehir merkezine 15-20 dakika uzaklıkta sessizlik ve huzur arayanlar için yeni bir adres Saklı Göl… Merkezden uzak köy hayatının hâkim olduğu Korucuk ilçesinin Karapınar mahallesinde yer alıyor Saklıgöl… Ulaşım çok kolay ve kısa sürüyor. Şehir merkezinden kalkan özel halk otobüsüne binerek 20 dakikalık yolculuğun ardından gölün yakınındaki durakta iniyorsunuz.
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Durağın ve gölün bulunduğu yerde sakin bir köy hayatı sizleri karşılıyor. Yol kenarında otlayan hayvanlar, taştan yapılmış tek katlı köy evleri… Duraktan göle doğru yürüdüğünüzde tatlı kuş cıvıltıları, güneşin sıcaklığıyla burada huzurun ve sakinliğin kapısını aralıyorsunuz. Gölün hemen sol tarafında yürüyüş yoluyla tesislere adım atıyorsunuz. Taştan yapılmış yolların sağında bir adet kafe bulunuyor ve fiyatları çok uygun. Eğer kafede oturmak istemiyorsanız ve ailecek geldiyseniz hemen yukarıda içinde mangal yapabileceğiniz kamelyalar ve manzaraya karşı oturabileceğiniz masalar bulunuyor.
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Çocuklarıyla gelen aileler için bir de oyun parkı bulunuyor. Hem mangal yapıp karnınızı doyurabileceğiniz, hem gölün eşsiz manzarasını fotoğraflayabileceğiniz hem de çocuğunuzun sıkılmadan vakit geçirebileceği bir yer Sakarya Saklı Göl. Gölde yüzen ördekleri, kazları besleyebilir onlara yem atabilirsiniz. Tesisin içinde yürüme yolunu takip ettiğinizde ormana bağlanan bir yol karşınıza çıkacak. Burada orman havası almak ve kafanızı dinleyebileceğiniz orman yürüyüşü yapabilirsiniz.
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Doğayla iç içe: Poyrazlar Gölü
Sakarya'ya 10 kilometre mesafedeki, çam ve meşe ağaçlarıyla çevrili, 1. derece doğal sit alanı olan, çok sayıda kuş türü ve gezi alanlarıyla ziyaretçilerini hayran bırakan Poyrazlar Gölü, hafta sonu ilgi gören bir diğer yer.
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Kent merkezine 10 kilometre mesafede olan ve merkeze yakınlığı nedeniyle de tercih edilen göl, ziyaretçilerine çok sayıda kuş türünü görme imkanı sağlıyor. Çam ve meşe ormanlarıyla seyre doyumsuz manzara sunan Poyrazlar Gölü'ne gelenler, ata binip ATV ile safari yapabiliyor, paintball oynayarak vakit geçirebiliyor.
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Kamp yapanların uğrak mekanları arasında bulunan mesire alanında aileler, gönüllerince eğleniyor. Fotoğraf tutkunlarının da ilgi gösterdiği gölü ziyaret eden tatilciler, aileleriyle mangal yaparak, fotoğraf çektirerek ve yürüyüşe çıkarak keyifli vakit geçiriyor.
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Evliliğe ilk adımı atan bazı çiftler de buradaki mekanlarda fotoğraf çektirerek özel günlerini ölümsüzleştiriyor.
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El değmemiş cennet: Karaburun
Ege’nin en saf, en el değmemiş köşesi Karaburun. Genelde bahar aylarında kalabalık olsa da şu sıralar sessiz sakin… Hava sıcaklığı da 20-25 derece arasında değişiyor.
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şsiz bir manzaraya sahip olan bu coğrafya, gökkuşağını kıskandıracak bir renk cümbüşüne sahip. Üç tarafını çeviren Ege Denizi’nin esintisi, şehirleşmeye direnen güzel yüzlü insanları ve daha nicesi… Burada deniz hayal edebileceğinizden daha mavi ve büyüleyici.
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Tarih dolu bir hafta sonu: Mudurnu
Mudurnu, büyük şehirlerin karmaşasından ve gürültüsünden bunalanlar, kaplıcaların şifasından yararlanmak, inanç turizmine hizmet veren birimlerini ziyaret etmek, tarihi evlerin sedirlerinde çayını yudumlamak isteyenler için çok ideal…
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İtalya’da 1999 yılında başlayan ‘Cittaslow’ (sakin şehir) hareketi günümüzde 30 ülkeye yayılmış durumda. Türkiye de geleneksel yaşam ve üretim biçimlerini koruyan şehirlerin yer aldığı bu ağa dâhil. Mudurnu’da bu ağa yeni dâhil olan yerlerimizden… Gezilecek birçok yer var. Karamurat Gölü, Sülüklü Göl, Yıldırım Bayezid Cami, Şehriman Tepesi bunlardan sadece birkaçı… Tam olarak bir Osmanlı köyü olan Mudurnu’da Osmanlı’ya ait pek çok önemli yapı da bulunuyor. Burada birçok konak, restoran ve otel olarak hizmet veriyor.
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Sessiz sakin: Sığacık
Ege’nin bütün güzelliğini içinde bulunduran bir yer Sığacık. Burasının da her Ege yerleşkesi gibi tarihi eskilere dayanıyor. Sığacık’ta bir de Teos Antik Kenti bulunuyor. Dönemin ‘sanat merkezi’ olarak adlandırılıyor. Ayrıca ilk tiyatro oyuncuları birliğinin kurulduğu yer burası.
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Sakinliğini kanıtlar nitelikte bir harekette bulunan Sığacık, 2009 tarihinde Cittaslow’a katılmış. Yani Sakin Kentler Birliği’ne üye olmuş. Aynı zamanda salı günleri kurulan bir organik pazarı bulunuyor.
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Trakya’da bir balıkçı kasabası: Kıyıköy
Trakya doğal güzellikleri, lezzetli yemekleri ve sıcakkanlı insanlarıyla son dönemde İstanbul’dan uzaklaşmak isteyenlerin popüler rotalarından…
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Hem Marmara’ya hem de Karadeniz’e kıyısı olan bölgede birçok güzel köy ve kasaba bulunuyor. Bunlardan biri de yeşilin ve mavinin bütünleştiği balıkçı kasabası Kıyıköy. Üstelik İstanbul’a 2.5 saat uzaklıkta… Kasabaya yaklaştıkça zümrüt yeşili orman etrafınızı sarar ve ufukta beliren turkuaz deniz tüm cazibesiyle sizi adeta kendine çağırır. Kıyıköy, Kazandere ve Pabuçdere’nin denize döküldüğü yerde, kayalıkların üzerine kurulu bir kasaba.
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Derelerle denizin birleştiği yerde oluşan kumsal yazın tatilcilerin gözdesi… Dalgakıran içindeki küçük balıkçı barınakları ve tekneleriyle yukarıdan bakıldığında Şile’yi anımsatıyor. Yeşillikler içinden süzülerek, denizle birleşen derelerin manzarası görenleri kendine hayran bırakıyor.