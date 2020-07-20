Türkiye’nin el değmemiş koylar diyarı… Sakin bir yaz tatili için tam zamanı

Bu plajda herhangi bir tesis ya vs. bulunmuyor. Her şeyi yanınıza aldığınıza emin olun ve sudan çıkmak istemeyeceğiniz bu koyun tadını çıkarın. Yediburunlar Köyü'nün civarı trekking yapmak için çok uygun. Yüksek konumu nedeniyle bunaltmayan havası ile Likya yolunun bir kısmını dahi bitirebilirsiniz.