Türkiye’nin el değmemiş koylar diyarı… ‘Eylül’ burada bir başka güzel

Datça’da şezlong ve şemsiye meselesi ise şu şekilde işliyor, eğer sahilde bulunan bir pansiyonda konaklıyorsanız zaten sizin için ayrılmış bir bölüm oluyor, fakat dışarıdan geliyorsanız sahildeki lokanta ya da restoranlardan birini seçip gün boyu yeme-içme harcamalarınızı tamamen oradan yaparsanız, şezlong ve şemsiye ücreti ödemeniz gerekmiyor, aynı Yunan adalarında olduğu gibi!