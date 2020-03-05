Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
Haber Giriş: 05 Mart 2020 - 11:28,
Türkiye'nin el değmemiş huzur adresleri! Keşfedilmeyi bekliyorlar...
Türkiye’nin her bir köşesinde görülmeye ve keşfedilmeye değer muhteşem yerler var. Yalnız bu yerlerden bazıları her yıl çok sayıda ziyaretçiyi çekse de bazıları sahip oldukları güzelliklere rağmen pek fazla bilinmiyor. İşte size Türkiye'nin el değmemiş keşfedilmeyi bekleyen huzur adresleri...
Çantaları hazırlayıp günlük yaşamın stresinden biraz olsun uzaklaşmanın, sinir-stresten arınmanın şu sıralar tam zamanı. İşte kısa bir yolculuk, cebinizde üç beş kuruş parayla doğayla iç içe zaman geçireceğiniz adresler…
Türkiye’deki nadir subasar ormanlardan birisi olan Galeriç Ormanlarının macera ve doğa turizmcileri için iyi bir alternatif... Ayrıca fauna ve flora bakımından da ayrı bir özelliğe sahip... İrili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, ender subasar ormanları ile 12 bin hektarı bulan sulak bölgesi ve barındırdığı canlı türleriyle Türkiye’nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan deltada bugüne kadar yaklaşık 143 türün ürediği belirlendi.
Zaman durmuş gibi: Doğanbey / AYDIN
Aydın Söke’ye 30 kilometre uzaklıkta olan ve sırtını Dilek Dağları’na yaslamış köy, mübadele ile Yunanistan’a göç eden Rumlardan kalma bir yerleşim.
El değmemiş cennet: KARABURUN / İZMİR
Ege’nin en saf, en el değmemiş köşesi Karaburun. Genelde yaz aylarının ortalarına doğru çok kalabalık olsa da şu sıralar sessiz sakin… Hava sıcaklığı da 10-25 derece arasında değişiyor. Eşsiz bir manzaraya sahip olan bu coğrafya, gökkuşağını kıskandıracak bir renk cümbüşüne sahip. Üç tarafını çeviren Ege Denizi’nin esintisi, şehirleşmeye direnen güzel yüzlü insanları ve daha nicesi… En güzeliyse burada deniz hayal edebileceğinizden daha mavi ve büyüleyici.
8
Göl kıyısında, tarihin içinde: KAPKIRI / MUĞLA
Bafa Köyü ile Beşparmak Dağları arasında yer alan Kapıkırı Köyü bozulmamış doğası, temiz havası ve bol rüzgârıyla ünlü. Göl kenarında bulunan ve kayalar üzerine kurulu olan köy antik yapılarla iç içe.
En fotojenik yayla: PÜRENLİ YAYLASI / DÜZCE
Güzelliğiyle Doğu Karadeniz’dekileri aratmayan yaylalardan Düzce’deki Pürenli Yaylası. Yemyeşil doğası, her biri farklı fotojenik evleri bu yaylayı diğerlerinden ayırıyor. Göz alabildiğince yeşil içeren bu rotada Güzeldere ve Samandere şelalerini de görmeden sakın dönmeyin. Günübirlik gideceğiniz gibi bu muhteşem doğada kamp yapma fırsatınız da bulunuyor. Doğanın içinde kafa dinlemek istiyorsanız burası size göre…
Yaylaya iki ulaşım yolu var. İstanbul istikameti üzerinden giderken Akyazı’dan otobandan ayrılıp Taşkesti üzerinden, diğeri ise Düzce üzerinden. İki yol da oldukça keyifli. İstanbul’dan 217 km, Taşkesti'den sonra asfalttan ayrılıp 14 km orman yolunda çıkılarak ulaşılıyor.
Hem Marmara hem de Karadeniz’e kıyısı olan bölgede birçok güzel köy ve kasaba bulunuyor. Bunlardan biri de yeşilin ve mavinin bütünleştiği balıkçı kasabası Kıyıköy. Üstelik İstanbul’a 2.5 saat uzaklıkta… Dalgakıran içindeki küçük balıkçı barınakları ve tekneleriyle yukarıdan bakıldığında Şile’yi anımsatıyor. Yeşillikler içinden süzülerek, denizle birleşen derelerin manzarası görenleri kendine hayran bırakıyor. Kasabaya yaklaştıkça zümrüt yeşili orman etrafınızı sarar ve ufukta beliren turkuaz deniz tüm cazibesiyle sizi adeta kendine çağırır.
14