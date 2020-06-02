MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriTürkiye’nin doğal havuz cenneti... Görenleri hayran bırakıyor
GeriSeyahat Türkiye’nin doğal havuz cenneti... Görenleri hayran bırakıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Seyahat
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DHA
Haber Giriş: 02 Haziran 2020 - 14:25,

Türkiye’nin doğal havuz cenneti... Görenleri hayran bırakıyor

Dünyanın dört bir köşesine dağılmış pek çok ülkede doğa tarafından inşa edilmiş harika havuzlar bulunuyor. Yüzülebilecek yeni yerler keşfetmeye karşı koyamayanlardansanız bu liste tam size göre… Listede Türkiye’den de çok şaşıracağınız iki yer bulunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İşte Türkiye'den de keşfedilmeyi bekleyen iki yerin olduğu doğal havuz cennetleri...

2
Abone Olgoogle-news

Azenhas Mar / PORTEKİZ
Pek çok yazar ve şair tarafından ‘peri masalı kasabası’ olarak tanımlanan Sintra, Lizbon’a 30 kilometre mesafede. Ancak bir tam günü hak ediyor ve tam anlamıyla ortaçağda hiking yapıyormuşsunuz gibi bir duygu veriyor.

3
Abone Olgoogle-news

Burada mutlaka görülmesi gereken yer ise Azenhas Mar… Lizbon'un kuzeyinde bir saatlik sürüş mesafesinde olan Azenhas do Mar, kayalıkların dibinde yer alan doğal havuzuyla görülmeye değer bir yer.

4
Abone Olgoogle-news

Porto Moniz / PORTEKİZ
Porto Moniz, Portekiz'in Madeira Özerk Bölgesinde Madeira Adası'nda yer alan bir cennet. Buradaki doğal havuzlar Madeira'nın en büyük turistik yerlerinden biri.

5
Abone Olgoogle-news

La Fortuna Şelalesi / KOSTA RİKA
Kosta Rika'nın dünyanın en mutlu ülkelerinden biri... La Fortuna Şelalesi de Kosta Rika'nın La Fortuna bölgesinde yer alıyor. Şelale 70-75 metre yüksekliğinde ve büyüleyici güzellikte bir ormanın içinde yer alıyor.

6
Abone Olgoogle-news

Kuang Si Şelalesi / LAOS
Kuang Si Şelalesi'nin bulunduğu bölge muhteşem doğal manzarası, mağaraları ve şelaleleriyle ziyaret edilmeyi bekliyor. Masmavi sularıyla harika bir atmosfere sahip olan Kuang Si Şelalesi her yıl turistlerin akınına uğruyor.

7
Abone Olgoogle-news

Giola / YUNANİSTAN
Yunanistan'ın Thassos adasında bulunan bu yer, dünya üzerinde ki çok az sayıda olan doğal oluşumlardan birisi...

8
Abone Olgoogle-news

Görenleri büyüleyen Giola Gölü, komşu ülke Yunanistan'a gidenlerin kesinlikle gidip görmesi gereken bir yer. Yunanistan'ın doğal güzellikleri ile ünlü Thassos Adası, eğlenceli plajları ve masmavi sularıyla bölgeye çok sayıda turist çekmekte.

9
Abone Olgoogle-news

Denizden kayalarla ayrılmış olan ve berrak suyuyla içinden hiç çıkmak istemeyeceğiniz Giola Gölü, sıra dışı bir gezi yaşamak isteyenler için birebir.

10
Abone Olgoogle-news

Havasu Şelalesi / ABD
Havasu Şelalesi, ABD'nin Arizona eyaletindeki Büyük Kanyon Ulusal Parkı içinde bulunuyor. Şelalenin döküldüğü yerde bir sürü küçük havuz var. Ayrıca çevrede kamp da kurabiliyor.

11
Abone Olgoogle-news

Buraya ulaşmak için 'Hualapai Hilltop' park alanından 16 kilometrelik uzun bir yürüyüş yapılması gerekiyor.

12
Abone Olgoogle-news

Cenote Ik Kil / MEKSİKA
Meksika'daki tabiat harikası Cenote Ik Kil, eşsiz bir güzelliğe sahip ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nda, Valladolid ve Mérida arasında yer alan, Chichen Itza adında bir Maya kenti bulunmakta.

13
Abone Olgoogle-news

Bu Maya şehrinin yakınlarında Ik Kil Arkeoloji Parkı yer alıyor. Bu parkın içinde bulunan ve doğal olarak meydana gelmiş 'Cenote Ik Kil Doğal Çukuru' görenleri büyülüyor.

14
Abone Olgoogle-news

Calanque d'En Vau / FRANSA
Muhteşem bir manzaraya sahip olan bu yer her yaz bölgeye çok sayıda turist çekmekte... Fransa'da ulusal bir parkta bulunan Calanque d'En Vau bu yazın favori mekanlarından...

15
Abone Olgoogle-news

Cyprus Lake Mağarası / KANADA
Bruce Yarımadası Ulusal Parkı’ndaki Cyprus Lake Mağarası, dev bir mağarayla çevrili, muhteşem turkuaz sularla dolu bir doğal kuyudur. Bu eşsiz yer yürüyüş ve doğa âşıkları tarafından sıkça ziyaret edilir. Mağara, Georgian Bay’den gelen dalgaların zaman içerisinde kaya formasyonunu parçalamasıyla oluşmuştur. Dev kayaların yanından geçerken, gün ışığı tarafından ortaya serilen parıltılı su altı tünelini görebilirsin. İçeri girdikten sonra da berrak suların keyfini yüzerek çıkarabilirsin.

16
Abone Olgoogle-news

Kral Havuzu / ANTALYA
Antalya’nın Serik ilçesinde denizden 400 metre yükseklikte bulunan Yukarı Uçansu ve Aşağı Uçansu şelaleri ile zirvesindeki 'Kral Havuzu', sıcak yaz günlerinde yerli ve yabancı turistlerin tercihi oluyor.

17
Abone Olgoogle-news

Antalya'dan 65 kilometre uzaklıktaki Serik'e bağlı Akçapınar Mahallesi’ne araçlarla ulaşan ziyaretçiler, yaklaşık 1,5 kilometrelik dar patika yolun sonunda saklı bir cennetle karşılaşıyor.

18
Abone Olgoogle-news

Çam ağaçlarının arasında 70 metreden dökülen Yukarı Uçansu ile 51 metre yükseklikten dökülen Aşağı Uçansu şeleleleri ile şelalelerin üstündeki derinliği 1,5 ila 4 metre arasında değişen doğal havuz, görenleri hayran bırakıyor.

19
Abone Olgoogle-news

'Kral Havuzu' olarak bilinen doğal havuzda ziyaretçiler hem buz gibi suyla serinliyor, hem de bol bol fotoğraf çekiyor.

20
Abone Olgoogle-news

Sapadere kanyonu / ALANYA
Alanya’da keşfedilmeyi bekleyen doğa harikalarından biri Sapadere Kanyonu. Alanya merkezden 40 km uzaklıkta yer alıyor.

21
Abone Olgoogle-news

Kanyona gitmek için eğer kendi aracınız yoksa Alanya şehir merkezinden araç kiralayarak ya da turistlerin yoğun ilgi gösterdiği, aynı zamanda Toroslar’ın içinde de safari yapan turlarla ulaşabilirsiniz.

22
Abone Olgoogle-news

Kanyon içerisinde değişen derinlikteki doğal havuzlarda çocuklarınızla birlikte de yüzebilirsiniz. Ancak kanyonun suyu dağdan geldiği için oldukça soğuk.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi