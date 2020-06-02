Türkiye’nin doğal havuz cenneti... Görenleri hayran bırakıyor

Azenhas Mar / PORTEKİZ

Pek çok yazar ve şair tarafından ‘peri masalı kasabası’ olarak tanımlanan Sintra, Lizbon’a 30 kilometre mesafede. Ancak bir tam günü hak ediyor ve tam anlamıyla ortaçağda hiking yapıyormuşsunuz gibi bir duygu veriyor.