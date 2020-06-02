Türkiye’nin doğal havuz cenneti... Görenleri hayran bırakıyor
Dünyanın dört bir köşesine dağılmış pek çok ülkede doğa tarafından inşa edilmiş harika havuzlar bulunuyor. Yüzülebilecek yeni yerler keşfetmeye karşı koyamayanlardansanız bu liste tam size göre… Listede Türkiye’den de çok şaşıracağınız iki yer bulunuyor.
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İşte Türkiye'den de keşfedilmeyi bekleyen iki yerin olduğu doğal havuz cennetleri...
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Azenhas Mar / PORTEKİZ Pek çok yazar ve şair tarafından ‘peri masalı kasabası’ olarak tanımlanan Sintra, Lizbon’a 30 kilometre mesafede. Ancak bir tam günü hak ediyor ve tam anlamıyla ortaçağda hiking yapıyormuşsunuz gibi bir duygu veriyor.
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Burada mutlaka görülmesi gereken yer ise Azenhas Mar… Lizbon'un kuzeyinde bir saatlik sürüş mesafesinde olan Azenhas do Mar, kayalıkların dibinde yer alan doğal havuzuyla görülmeye değer bir yer.
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Porto Moniz / PORTEKİZ Porto Moniz, Portekiz'in Madeira Özerk Bölgesinde Madeira Adası'nda yer alan bir cennet. Buradaki doğal havuzlar Madeira'nın en büyük turistik yerlerinden biri.
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La Fortuna Şelalesi / KOSTA RİKA Kosta Rika'nın dünyanın en mutlu ülkelerinden biri... La Fortuna Şelalesi de Kosta Rika'nın La Fortuna bölgesinde yer alıyor. Şelale 70-75 metre yüksekliğinde ve büyüleyici güzellikte bir ormanın içinde yer alıyor.
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Kuang Si Şelalesi / LAOS Kuang Si Şelalesi'nin bulunduğu bölge muhteşem doğal manzarası, mağaraları ve şelaleleriyle ziyaret edilmeyi bekliyor. Masmavi sularıyla harika bir atmosfere sahip olan Kuang Si Şelalesi her yıl turistlerin akınına uğruyor.
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Giola / YUNANİSTAN Yunanistan'ın Thassos adasında bulunan bu yer, dünya üzerinde ki çok az sayıda olan doğal oluşumlardan birisi...
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Görenleri büyüleyen Giola Gölü, komşu ülke Yunanistan'a gidenlerin kesinlikle gidip görmesi gereken bir yer. Yunanistan'ın doğal güzellikleri ile ünlü Thassos Adası, eğlenceli plajları ve masmavi sularıyla bölgeye çok sayıda turist çekmekte.
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Denizden kayalarla ayrılmış olan ve berrak suyuyla içinden hiç çıkmak istemeyeceğiniz Giola Gölü, sıra dışı bir gezi yaşamak isteyenler için birebir.
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Havasu Şelalesi / ABD Havasu Şelalesi, ABD'nin Arizona eyaletindeki Büyük Kanyon Ulusal Parkı içinde bulunuyor. Şelalenin döküldüğü yerde bir sürü küçük havuz var. Ayrıca çevrede kamp da kurabiliyor.
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Buraya ulaşmak için 'Hualapai Hilltop' park alanından 16 kilometrelik uzun bir yürüyüş yapılması gerekiyor.
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Cenote Ik Kil / MEKSİKA Meksika'daki tabiat harikası Cenote Ik Kil, eşsiz bir güzelliğe sahip ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nda, Valladolid ve Mérida arasında yer alan, Chichen Itza adında bir Maya kenti bulunmakta.
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Bu Maya şehrinin yakınlarında Ik Kil Arkeoloji Parkı yer alıyor. Bu parkın içinde bulunan ve doğal olarak meydana gelmiş 'Cenote Ik Kil Doğal Çukuru' görenleri büyülüyor.
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Calanque d'En Vau / FRANSA Muhteşem bir manzaraya sahip olan bu yer her yaz bölgeye çok sayıda turist çekmekte... Fransa'da ulusal bir parkta bulunan Calanque d'En Vau bu yazın favori mekanlarından...
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Cyprus Lake Mağarası / KANADA Bruce Yarımadası Ulusal Parkı’ndaki Cyprus Lake Mağarası, dev bir mağarayla çevrili, muhteşem turkuaz sularla dolu bir doğal kuyudur. Bu eşsiz yer yürüyüş ve doğa âşıkları tarafından sıkça ziyaret edilir. Mağara, Georgian Bay’den gelen dalgaların zaman içerisinde kaya formasyonunu parçalamasıyla oluşmuştur. Dev kayaların yanından geçerken, gün ışığı tarafından ortaya serilen parıltılı su altı tünelini görebilirsin. İçeri girdikten sonra da berrak suların keyfini yüzerek çıkarabilirsin.
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Kral Havuzu / ANTALYA Antalya’nın Serik ilçesinde denizden 400 metre yükseklikte bulunan Yukarı Uçansu ve Aşağı Uçansu şelaleri ile zirvesindeki 'Kral Havuzu', sıcak yaz günlerinde yerli ve yabancı turistlerin tercihi oluyor.
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Antalya'dan 65 kilometre uzaklıktaki Serik'e bağlı Akçapınar Mahallesi’ne araçlarla ulaşan ziyaretçiler, yaklaşık 1,5 kilometrelik dar patika yolun sonunda saklı bir cennetle karşılaşıyor.
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Çam ağaçlarının arasında 70 metreden dökülen Yukarı Uçansu ile 51 metre yükseklikten dökülen Aşağı Uçansu şeleleleri ile şelalelerin üstündeki derinliği 1,5 ila 4 metre arasında değişen doğal havuz, görenleri hayran bırakıyor.
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'Kral Havuzu' olarak bilinen doğal havuzda ziyaretçiler hem buz gibi suyla serinliyor, hem de bol bol fotoğraf çekiyor.
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Sapadere kanyonu / ALANYA Alanya’da keşfedilmeyi bekleyen doğa harikalarından biri Sapadere Kanyonu. Alanya merkezden 40 km uzaklıkta yer alıyor.
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Kanyona gitmek için eğer kendi aracınız yoksa Alanya şehir merkezinden araç kiralayarak ya da turistlerin yoğun ilgi gösterdiği, aynı zamanda Toroslar’ın içinde de safari yapan turlarla ulaşabilirsiniz.
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Kanyon içerisinde değişen derinlikteki doğal havuzlarda çocuklarınızla birlikte de yüzebilirsiniz. Ancak kanyonun suyu dağdan geldiği için oldukça soğuk.