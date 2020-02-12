Türkiye’nin doğal dokusuyla büyüleyen kasabaları

Balığa ve özel yapım salatasına mis gibi havasını ekleyerek adeta sizi kendine çeken bu sevimli ilçe keyifli ve samimi bir sahil kasabası olarak size huzur bulacağınız harika bir atmosfer sunuyor. Amasra 3 bin yıllık bir tarihe sahip… Farklı balık restoranları, tarihi yerleri, yerel sanat objeleri ve minik pansiyonlarıyla tam bir dinlenme ve huzur noktası. Ankara'dan özel araçla dört saat, İstanbul'dan ise yaklaşık beş-altı saat mesafede… Dopdolu bir hafta sonu kaçamağı için en doğru adres… Peki iki günlük bir Amasra gezisine neler sığdırılır?