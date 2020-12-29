Türkiye'nin çok az bilinen 8 cennet köşesi... Hepsi keşfedilmeyi bekliyor

Yunanlılardan Perslere kadar birçok eski devleti barındıran Güzelçamlı, Dilek Yarımadası ve Samsun Dağları'nın arasında kaldığı için verimli ve çok çeşitli bir toprak ve bitki örtüsüne sahip. Ayrıca buraya kadar gelmişken Kuşadası Güzelçamlı Milli Parkı'na da mutlaka uğramalısınız.