Türkiye'nin cennet köşesi en sessiz günlerini yaşıyor

Fethiye gibi turizm merkezlerine büyük şehirlerden hızlı bir göç yaşandığını savunan Karaca, “Muğla Valiliği’ne il ve ilçe girişlerinin kapatılması başvurusunda bulunduk. Bu hastalığı hep birlikte yenebiliriz. Daha güzle günleri hep birlikte görmek için evimizde kalmalıyız” dedi.