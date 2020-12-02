Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
Haber Giriş: 02 Aralık 2020 - 12:59 |
Türkiye'nin birbirinden güzel el değmemiş adresleri... Kısıtlamalar bittikten sonra keşfedilmeyi bekliyorlar...
Kısıtlamalar kalkınca çantaları hazırlayıp yaşanılan stresli günlerden biraz olsun uzaklaşmak, sinir-stresten arınmak yapacağımız ilk şey olacak. Sizin için yasaklar sonrası kısa bir yolculukla, cebinizde de üç beş kuruş parayla doğayla iç içe zaman geçireceğiniz adresleri listeledik...
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1
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Bu listedeki yerleri not edin, salgın sonrası hepsini çok seveceksiniz.
2
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Kızılırmak Deltası’ndaki GALERİÇ ORMANI Samsun’un Alaçam, Bafra ile 19 Mayıs ilçelerinin sınırlarında bulunan, Kızılırmak’ın Karadeniz’e döküldüğü bölgenin de içinde bulunduğu 56 bin hektar alanı kaplayan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye’nin önemli sulak alanlarının başında geliyor. Türkiye’deki nadir subasar ormanlardan birisi olan Galeriç Ormanları'nın macera ve doğa turizmcileri için iyi bir alternatif... Ayrıca fauna ve flora bakımından da ayrı bir özelliğe sahip...
3
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İrili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, ender subasar ormanları ile 12 bin hektarı bulan sulak bölgesi ve barındırdığı canlı türleriyle Türkiye’nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan deltada bugüne kadar yaklaşık 143 türün ürediği belirlendi. Delta, biyoçeşitlilik, kuş göç yolları üzerindeki konumu, barındırdığı habitatlar gibi özellikleri ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunuyor.
4
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DOĞANBEY / AYDIN Aydın Söke’ye 30 kilometre uzaklıkta olan ve sırtını Dilek Dağları’na yaslamış köy, mübadele ile Yunanistan’a göç eden Rumlardan kalma bir yerleşim. Mimarisiyle büyük ilgi çeken köyün taş evleri, dar sokakları ve doğal güzellikleri görülmeye değer.
5
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KARABURUN / İZMİR Ege’nin en saf, en el değmemiş köşesi Karaburun. Eşsiz bir manzaraya sahip olan bu coğrafya, gökkuşağını kıskandıracak bir renk cümbüşüne sahip. Üç tarafını çeviren Ege Denizi’nin esintisi, şehirleşmeye direnen güzel yüzlü insanları ve daha nicesi… En güzeliyse burada deniz hayal edebileceğinizden daha mavi ve büyüleyici.
6
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KAPKIRI / MUĞLA Bafa Köyü ile Beşparmak Dağları arasında yer alan Kapıkırı Köyü bozulmamış doğası, temiz havası ve bol rüzgârıyla ünlü. Göl kenarında bulunan ve kayalar üzerine kurulu olan köy antik yapılarla iç içe.
7
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PÜRENLİ YAYLASI / DÜZCE Güzelliğiyle Doğu Karadeniz’dekileri aratmayan yaylalardan Düzce’deki Pürenli Yaylası. Yemyeşil doğası, her biri farklı fotojenik evleri bu yaylayı diğerlerinden ayırıyor. Göz alabildiğince yeşil içeren bu rotada Güzeldere ve Samandere şelalerini de görmeden sakın dönmeyin. Günübirlik gideceğiniz gibi bu muhteşem doğada kamp yapma fırsatınız da bulunuyor.
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Yaylaya iki ulaşım yolu var. İstanbul istikameti üzerinden giderken Akyazı’dan otobandan ayrılıp Taşkesti üzerinden, diğeri ise Düzce üzerinden. İki yol da oldukça keyifli. İstanbul’dan 217 km, Taşkesti'den sonra asfalttan ayrılıp 14 km orman yolunda çıkılarak ulaşılıyor.
KIYIKÖY / KIRKLARELİ Trakya doğal güzellikleri, lezzetli yemekleri ve sıcakkanlı insanlarıyla son dönemde İstanbul’dan uzaklaşmak isteyenlerin popüler rotalarından… Hem Marmara hem de Karadeniz’e kıyısı olan bölgede birçok güzel köy ve kasaba bulunuyor.
10
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Bunlardan biri de yeşilin ve mavinin bütünleştiği balıkçı kasabası Kıyıköy. Üstelik İstanbul’a 2.5 saat uzaklıkta… Dalgakıran içindeki küçük balıkçı barınakları ve tekneleriyle yukarıdan bakıldığında Şile’yi anımsatıyor. Yeşillikler içinden süzülerek, denizle birleşen derelerin manzarası görenleri kendine hayran bırakıyor.
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TURGUT/ MUĞLA Marmaris’in şelaleleri, plajı, narenciye bahçeleri ve el dokuması halılarıyla ünlü köyü Turgut, birçok doğal ve tarihi zenginlik barındırıyor.
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Köyden üç kilometre uzaklıkta Hydas Antik Kenti yer alıyor. Turgut Kalesi olarak anılan Hydas akropolünün kalıntıları arasında kent kapıları, kale duvarları ve sarnıç bulunuyor. Tarihi dokusu olan bu köyün her köşesi keşfedilmeyi bekliyor diyor.
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AKGÖL / SİNOP Akgöl, Sinop’un Ayancık ilçesinin güneyinde, Çangal Dağı’nın ortasındaki yeşil orman örtüsü içerisinde masmavi parıldayan bir göl. Yaklaşık 1200 metre yükseklikte yer alan Akgöl, Yemişli Deresi’nin ağzının kapatılmasıyla oluşan bir set gölü.
Sık köknar ağaçlarının kimi zaman yeşile büründürdüğü görüntüsüyle Akgöl, harika bir piknik ve kamp alanı aynı zamanda. Ayancık Orman İşletmesi’ne ait bir tesisin de bulunduğu gölde kırmızı benekli alabalık üretiliyor. Yoğun bir orman denizinin kuşattığı alan, bitki ve hayvan topluluğu açısından da oldukça zengin.