Türkiye'nin birbirinden güzel el değmemiş adresleri... Kısıtlamalar bittikten sonra keşfedilmeyi bekliyorlar...

KARABURUN / İZMİR

Ege’nin en saf, en el değmemiş köşesi Karaburun. Eşsiz bir manzaraya sahip olan bu coğrafya, gökkuşağını kıskandıracak bir renk cümbüşüne sahip. Üç tarafını çeviren Ege Denizi’nin esintisi, şehirleşmeye direnen güzel yüzlü insanları ve daha nicesi… En güzeliyse burada deniz hayal edebileceğinizden daha mavi ve büyüleyici.