Türkiye'nin 11'inci sakin kenti Uzundere alternatif tatil seçeneği sunuyor

Uzundere'nin ekstrem sporları açısından dünyadaki önemli coğrafyalardan biri olduğunu ifade eden Aktoprak, "Uzundere yamaç paraşütü ve buz tırmanışı ile Tortum Gölünde rafting ve kano yapabileceğiniz çok ekstra özellikleri barındırıyor. Risk durumuna göre adrenalin seviyesi yüksek, orta ve yeni başlayanlar için düzenlediğimiz güvenli rafting parkurumuz var. Misafirlerimiz güvenle adrenalin dolu rafting ve ekstrem sporları yapabilecek." dedi.