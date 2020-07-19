Seyahat Melis YILMAZ / melis.yilmaz@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Mekanların web sitesi Haber Giriş: 19 Temmuz 2020 - 08:07 , 19 Temmuz 2020 - 08:16

Türkiye’deki ‘mavi’ eğlencenin adresleri... En iyi 10 beach club

Yaz demek, deniz, kum, güneş demek. Bu üçlüye iyi hizmet, lezzetli yemek ve eğlenceli partiler de eklenince harika bir gün geçirmeniz garanti! Tüm bunları müşterilerine sunan ‘beach club’lar kapılarını bu yıl pandemi nedeniyle geç de olsa açtı.