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Hürriyet
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Seyahat
Melis YILMAZ / melis.yilmaz@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Mekanların web sitesi
Haber Giriş: 19 Temmuz 2020 - 08:07,

Türkiye’deki ‘mavi’ eğlencenin adresleri... En iyi 10 beach club

Yaz demek, deniz, kum, güneş demek. Bu üçlüye iyi hizmet, lezzetli yemek ve eğlenceli partiler de eklenince harika bir gün geçirmeniz garanti! Tüm bunları müşterilerine sunan ‘beach club’lar kapılarını bu yıl pandemi nedeniyle geç de olsa açtı.

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Hepsinde virüse karşı alınan tedbirler çok sıkı. Aralarında bu yıl yeni açılanlar da var, klasikleşmiş mekânlar da...

2JÜRİ
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JÜRİ

Bahar Akıncı / Seyahat yazarı
Burcu Esmersoy / Sunucu
Çağdaş Ertuna / Milliyet kent yazarı
Deniz Akkaya / Model
Ebru Erke / Hürriyet ekler yazarı

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Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat gezgini
Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı
Savaş Özbey / Hürriyet kent yazarı
Şirin Sever / Gazeteci
Zeynep Zor / Hürriyet Seyahat gezgini

410- Kabanada bir gün: The Bodrum EdItIon, Bodrum
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10- Kabanada bir gün: The Bodrum EdItIon, Bodrum

Yalıkavak Edition Hotel’in içindeki plaj, hip/luxury konsepiyle hizmet veriyor. Özel iskelesindeki kabanalardan kiralayabilirsiniz. Rezervasyon gerekli. Giriş ücreti 250 lira ve ücrete şezlong dahil. (0252) 311 31 31

59- Kokteyllerini deneyin: Boheme, Çeşme
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9- Kokteyllerini deneyin: Boheme, Çeşme

Geçen yıl Ovacık’ta kapılarını açan plaja 16 yaşından küçükler kabul edilmiyor. Sade ama şık dekore edilmiş plajın yemekleri ve kokteylleri öne çıkıyor. Giriş ücreti 120 lira. Bilgi ve rezervasyon için Instagram’dan iletişime geçmelisiniz. @bohemecesme

68- İmza lezzetler: Madeo, Çeşme
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8- İmza lezzetler: Madeo, Çeşme

Alaçatı’daki plaj yeme-içme konusunda çok iddialı. Ayrıca hafta sonları mekânda klasikleşmiş akşamüzeri partileri gece yarısına kadar devam ediyor, güncel programı Instagram’dan takip edebilirsiniz. Giriş ücreti hafta içi 100, hafta sonu 150 lira. (0531) 901 56 51

77- Yıldızların tercihi: VIlla Azur Restaurant & Beach Club, Bodrum
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7- Yıldızların tercihi: VIlla Azur Restaurant & Beach Club, Bodrum

Her cuma saat 17.30’da DJ kabininin başına Murat Tokuz geçiyor. Miami’de yıldızları ağırlayan marka Türkiye’de de çıtayı yüksek tutuyor. Mekân ‘D Plaj’ın içinde. Giriş ücreti 350 lira. (0530) 900 70 77

86- Adrenalin dolu bir gün: Fly-Inn, Çeşme
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6- Adrenalin dolu bir gün: Fly-Inn, Çeşme

Altınkum’daki plajda su sporları yapıp gününüzü daha eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. Mekânda pandemi dolayısıyla alınan tedbirler çok sıkı. QR kod mönü ve temassız ödeme sistemine geçilmiş ve misafirlere tek kullanımlık ambalajlı havlular veriliyor. Giriş ücreti 130 lira. (0232) 722 22 98

95- Sosyal mesafeye uygun: XUMA Beach, Bodrum
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5- Sosyal mesafeye uygun: XUMA Beach, Bodrum

Yalıkavak’taki tesis, sabah 10.00’da açılıyor. Mekân çok büyük bir alana kurulu ve güneşlenme alanı oldukça fazla; dolayısıyla sosyal mesafeye rahatlıkla uyuluyor. 16.00’dan itibaren müzik sesi yükseliyor. 0-6 yaş misafir kabul edilmiyor. Giriş ücreti 150 lira. (0252) 385 47 75

104- Sessiz sakin: Alaçatı Isole Plage, Çeşme
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4- Sessiz sakin: Alaçatı Isole Plage, Çeşme

Zengin bir mönüsü olan beach’in içindeki Balıkçı Niyazi’nin lokantası burayı daha da özel yapıyor. Nurgül Büyükkalay “Gününüzü sakin ve rahat bir ortamda güneşlenip kitabınızı okuyarak geçirmek istiyorsanız doğru adres burası” diyor. Giriş ücreti 120 lira. (0554) 177 77 77

113- Bodrum’un yenisi: FrankIe Beach Club, Bodrum
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3- Bodrum’un yenisi: FrankIe Beach Club, Bodrum

Torba’daki Susona Hotel’in içine bu yıl açılan Frankie Bodrum’un en iyileri arasına girdi. 11.00-20.00 saatlerinde açık. 14.00 gibi müziğin sesi yükseliyor. Her pazar 18.00-20.00 arasında Alya sahneye çıkıyor. Akşamüzeri giriş 150 lira, gündüz ücretsiz minimum harcama limiti 350 lira. (0252) 211 27 83

12 2- Bir klasik: Maça Kızı, Bodrum
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2- Bir klasik: Maça Kızı, Bodrum

Maça Kızı, Türkbükü’nün vazgeçilmezlerinden. Kokteylleri ve mutfağıyla da adından söz ettiren plaj mutlaka rezervasyon istiyor. Manzarası ve atmosferinin yanı sıra iyi hizmetiyle de tercih nedeni. Deniz Akkaya “Servis, hizmet ve personeliyle aldığı parayı hak eden plajlardan” diyor. Giriş ücreti 550 lira, gün boyu girişte ödediğiniz bu tutarı harcayabiliyorsunuz. (0252) 311 24 00

131-Lüks bohem: Beach of Momo, Çeşme
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1-Lüks bohem: Beach of Momo, Çeşme

Dalyan’ın en güzel koylarından birindeki Momo, lüks bohem konseptiyle çok seviliyor. Pandemi nedeniyle şezlong sayısı yarıya indirildi ve ‘happy hour’lar bu yaza özel olarak herkesin oturduğu yerden eğlenebileceği yeni bir konsepte dönüştürüldü.

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Unutulmaz akşamüzeri partilerinde setin başına DJ Yakuza, Murat Tokuz ve Cüneyt Öztürk geçecek. Giriş ücreti 150 lira. (0530) 772 70 66

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