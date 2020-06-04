Türkiye'de yeşilliklerin içinde her şeyi unutacağınız izole tatil adresleri

2012'de başlatılan Ormana Active Projesiyle Ormana turizme açıldı ve düğmeli ev şeklinde butik oteller bölgeye kazandırıldı. Yani düğmeli evleri gezmekle kalmıyor konaklama deneyimi de yaşayabiliyorsunuz. Ayrıca Ormana’nın yanı başında Eynif Ovasını ziyaret edebiliyor ve toplam nüfusları 800 civarında olan ve irili ufaklı aileler ve büyük sürüler halinde yaşayan yılkı atları da gözlemleyebiliyorsunuz. Bölgedeki doğa harikalarından biri de Altınbeşik mağarası. Avrupa’nın 3. En büyük yer altı göl olan Altınbeşik Mağarasını içini botlarla gezmek de tarif edilemez bir his. Fotoğraf: Nurgül Büyükkalar / Hürriyet Seyahat Gezgini