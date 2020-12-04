Türkiye'de varlığı pek bilinmeyen güzeller... Kısıtlamalardan sonra keşfedilmeyi bekliyorlar

Ünlü coğrafyacı Strabon tarafından Amazonlarca keşfedildiği belirtilen koydaki yerleşimin tarihi ise 3 bin 500 yıl öncesine dayanıyor. Koyda zamanında Cenevizliler yaşamış. Osmanlı ile Bizans'ın savaş döneminde savaş gemilerinin kendini koruyabildiği bir liman olmuş. Gideros'ta boğazın birbirine uzantısı 200 metre civarında. Bu uzantı ileri açıklara doğru yaklaşık 45 dakika gittiğinizde Gideros Koyu bir anda kayboluyor. Gideros bir dağ olarak görünüyor. Savaş gemileri bu özelliği nedeniyle burada zamanında kendini kormuş. Buraya geldiğiniz birçok tarihi eser kalıntıları da rastlayacaksınız.