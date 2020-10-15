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HaberlerSeyahat HaberleriTürkiye'de sonbaharın en çok yakıştığı adresler! Hepsi güzel kalmayı başaran nadir yerler...
GeriSeyahat Türkiye'de sonbaharın en çok yakıştığı adresler! Hepsi güzel kalmayı başaran nadir yerler...
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Hürriyet
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Seyahat
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 11:30 | 

Türkiye'de sonbaharın en çok yakıştığı adresler! Hepsi güzel kalmayı başaran nadir yerler...

Doğanın günden güne dönüşümüne şahit olacağınız ve insana huzur veren bir yanı olan bu mevsimi tam anlamıyla yaşayabilmek için sizi bekleyen onlarca seyahat alternatifi var. “Ben yaz insanıym” diyenleri bile yerinden kaldırıp seyahate teşvik edecek olan bu yerler, tüm güzellikleriyle doğa içinde seyahat severleri ağırlamayı bekliyor.

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 İşte Türkiye’de sonbaharı iliklerinize kadar hissedeceğiniz, güz mevsimine en çok yakışan rotalar…

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Kazdağları
Efsaneleriyle ve yemyeşil ormanlarıyla ünlü Kazdağları, ülkemizin en önemli değerlerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

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21 bin 300 hektarlık alanının milli park olduğu ve bünyesinde görülmesi gereken sayısız yerin olduğu dağlar, trekking ve hiking için olduğu kadar piknik yapmak, günü birlik ziyaretler ve kamp gibi aktivitelere için de oldukça uygun.

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Tabi sonbaharda Kazdağları’nda sizleri bekleyen manzaranın muhteşemliğini de unutmamak gerek.

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Belgrad Ormanı
İstanbul’un bir diğer huzur destinasyonlarından biri de hiç şüphesiz Belgrad Ormanı. Şehrin içinde adeta bir sığınak niteliğinde olan orman, mevsim geçişlerinde ortaya çıkan renk cümbüşüyle doğa tutkunlarının kalbini kazanıyor.

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Özellikle sabah saatlerinde spor yapmak, bisiklete binmek ya da gün içerisinde mesire yerlerinde piknik yapmak için uygun olan orman, hafta sonunu dolu dolu geçirmek isteyenlere de hitap ediyor.

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Ankara Çubuk Karagöl Tabiat Parkı
Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir tabiat parkı olan Karagöl, mevsim geçişlerinin büyülediği ve her daim güzel kalmayı başaran nadir yerlerden biri.

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Tabiat parkının başkente 75 km uzaklıkta yer alması onu Ankaralıların gözde hafta sonu destinasyonlarından biri yapıyor.

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Bünyesinde göl çevresi yürüyüş alanları, piknik yerleri, doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekebilecek onlarca alan bulunuyor ve özellikle sonbaharda görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Kaynak: neredekal.com

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Abant
Dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen nadir yerlerden biri olan Bolu-Abant, artık doğaseverler için hiçbir zaman değerini yitirmeyecek klasik rotalar arasında sayılıyor.

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Gölü çevreleyen muhteşem doğası ile büyüleyen Abant’ta, yürüyüş yapabileceğiniz 7 kilometrelik bir parkur, temiz havayı ciğerlerinize çekerek bisiklet sürebileceğiniz bir alan ve tabi ki sevdiklerinizle huzurla konaklayabileceğiniz eşsiz manzaralı tesisler de yer alıyor. Ayrıca bir sonraki durağınız da mutlaka Gölcük Gölü olmalı...

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Yedigöller Milli Parkı
Bolu’nun bir diğer doğa harikası ise hiç şüphesiz Yedigöller Milli Parkı. 550 hektarlık bir alanda konumlanan tabiat parkı, İstanbul gibi bir metropole yakın olması sayesinde şehrin kalabalığından uzaklaşmak isteyenlere adeta ilaç gibi geliyor.

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İrili ufaklı gölleri ve sonbaharla birlikte yaprakları sararan ağaçları ile en ideal hafta sonu rotalarından biri olan milli parkı, bol bol yürüyüş yapmak, doğa fotoğrafları çekmek, kamp yapmak ve piknik yapmak için tercih edebilirsiniz.

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Şu sıralar Yedigöller en güzel zamanını yaşıyor. Burada Instagram'da bolca beğeni alacak fotoğraflar çekeceğiniz kesin... Mutlaka uğramalısınız.

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İğneada Longoz Ormanları
Burası Kırklareli’nin en özel duraklarından biri. Çünkü dünyada yalnızca 3 örneği bulunan longoz tipi, sayısı yüzü aşkın bitki ve kuş türlerine sahip olmasıyla doğa ile buluşmak isteyenlerin ortak noktası kabul ediliyor.

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Bol bol yürüyüş yapmak isteyenlere kucak açan ormanlar, milli park statüsüyle özenle korunmaya devam ediyor. Özellikle sonbaharda ortaya çıkan manzara ise her yönüyle usta bir ressamın elinden çıkmış eşsiz bir tablo kadar güzel.

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Çamlıhemşin
Doğanın son derece cömert davrandığını henüz adımınızı atar atmaz fark edeceğiniz Rize-Çamlıhemşin, son dönemlerin gözde destinasyonlarından biri. Özellikle harika manzaraları ile ilçenin yaylaları en fazla ilgi gören değerlerinin başında geliyor.

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Ziyaretçiler burada birbirinden lezzetli yöresel tatları deneyimleyip, sıcacık insanlarıyla tanışırken, alabildiğine uzanan dağlarının manzarasına da baka baka doyamıyor.

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Kapadokya
Ülkemizin en romantik destinasyonlarından biri olan Kapadokya, yerli-yabancı fark etmeden tüm ziyaretçilerine unutulmaz anılarla dolu bir seyahat vadediyor. Bölge yeraltı şehirleri, balon turları, peri bacaları ve o muhteşem vadi manzaraları ile 3-4 günde keşfedebileceği gibi keyifli bir hafta sonu seyahati için de tercih edilebiliyor.

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Kapadokya sonbaharda ise tıpkı diğer mevsimlerde olduğu gibi büyüleyici bir manzaraya ev sahipliği yaparak, farklı renk tonları ve eşsiz bir deneyime de aracı oluyor.

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Adalar
Metropol şehir İstanbul’un kaçış duraklarından olan Adalar, özellikle hafta sonu şehrin kalabalığından uzaklaşıp, biraz nefes almak isteyenlere sesleniyor. İstanbul’dan vapurla kolaylıkla ulaşılabilen Büyükada, Heybeliada, Kınalıada ve Burgazada en çok da kahvaltıcıları, manzaralı restoranları ve bisiklet rotalarıyla ön plana çıkıyor.

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Adaların ağaçlarla çevrili sokaklarında ve sahil şeridi boyunca yürüyerek sonbaharı karşılamak ise paha biçilemez bir huzur veriyor.

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