Türkiye’de ölmeden önce görülmesi gereken yerler! National Geographic seçti...

AYASOFYA Dünya mimarlık tarihinin ayakta kalmayı başarmış en önemli yapıtlarındandır Ayasofya. Doğu Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’a yaptığı en büyük kilise...
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Aynı yerde tam üç kez inşaa edilmiş olan tasarım harikasının bugünkü hali ise İmparator Justinianos (527 – 565) tarafından Miletos’lu (Milet) İsidoros ile Tralles’li (Aydın) Anthemios’a yaptırılmış.
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Ayasofya’nın daha gösterişli, daha görkemli olması için İmparatorluk sınırlarındaki tüm eyaletlere haber gönderilmiş, en güzel parçaların toplatılması istenmiş.
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Ayasofya’da bulunan sütun ve mermerler Aspendos, Ephesus gibi Anadolu ve Suriye’de yer alan en önemli antik kentlerden toplanmış... Beyaz mermerler için Marmara Adası, pembe mermerler için Afyon, sarı mermerler için ise Kuzey Afrika kapılarına gidilmiş.
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537 yılında ibadete açılan Doğru Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’daki en büyük ve görkemli yapısına Osmanlı İmparatorluğu döneminde mihraplar, vaaz kürsüsü ve maksureler eklenmiş...
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SÜMELA MANASTIRI Trabzon – Maçka’da Altındere Vadisi’nde yer alan Sümela Manastırı dünyanın en eski ve en önemli manastırlarından...Bir rivayete göre MS 365 – 395 yılları arasında, Atinalı iki rahip birbirlerinden bağımsız olarak rüyalarında Hz. İsa ve Hz. Meryem’i Mela Dağı’nda görürler.
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Rüyalarından etkilenen Barnabas ve Sophronios adlı iki rahip, denizden 1.150 m yükseğe, rüyalarında gördükleri yere Sümela Manastırı’nı inşa etmeye karar verir. Kesinlikle görülmesi gereken yerlerin başında geliyor.
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MARDİN “Baş döndürücü Mardin, Suriye çölüne yukarıdan bakan parlak taç gibi bir tepede yer alır” diye geçiyor kitapta... Fırat ve Dicle nehirlerinin bereketli topraklarında yer alan önemli yerleşim yerlerinden Mardin, tam anlamıyla medeniyetlerin beşiğidir.
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Sürekli yerleşim başlangıcının MÖ 6750'lere tarihlenebileceğini gösteren kalıntılar mevcuttur.
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GÖBEKLİTEPE 12 bin yıl öncesine ışık tutan bir kült merkezi Göbeklitepe. İlk keşfi 1963 yılında gerçekleşmiş olsa da, önemi 1994 yılından sonra anlaşılmış ve kazı çalışmalarına başlanmış... Kazılar sonucunda birçok bilgiye ulaşılmış olmasına rağmen, bu bilgiler den bazıları hâlâ gizemini koruyor.
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Dünyanın en eski yerleşimlerinden olan Göbeklitepe’yi yapanların kim olduğu, 60 ton ağırlığındaki sütunların buraya nasıl taşındığı ve üstlerinin neden örtüldüğü gibi sorular ve muhtemelen yıllarca sürecek tartışmalar sonucunda belki de insanlık tarihinin sırları çözülecek, kim bilir?
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MISIR ÇARŞISI Doğu ile batı, kuzey ile güney arasında stratejik bir konumda bulunan Anadolu, ve özellikle İstanbul, gerek Bizans döneminde gerekse Osmanlı döneminde hareketli bir ticaret merkezi olmuştur.
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Doğal limanları sayesinde gerçekleştirilen ticaret, İstanbul’un ticaret merkezlerinin denize yakın şekilde konumlanmasına sebep olmuştur. Mısır Çarşısı’nın da bulunduğu Eminönü sahil kısmı Bizans döneminden beri yoğun bir pazaryeri olma özelliğini koruyor.
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Mısır Çarşısı, 1957 yılında inşaasına başlanan Yeni Camii Külliyesi’nin bir parçası olarak yapılmış, burada bulunan dükkanlar ve satılan malların genellikle Mısır’dan gelmesi sebebiyle Mısır Çarşısı adını almış.
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KAPADOKYA Kapadokya bölgesi, doğa ve tarihin dünyada en güzel bütünleştiği yerlerden... Coğrafik olaylar Peribacaları'nı oluştururken, tarihi süreçte, insanlar da, bu peribacalarının içlerine ev, kilise oymuş, bunları fresklerle süsleyerek, binlerce yıllık yaşlı medeniyetlerin izlerini günümüze taşımıştır.
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Bu günkü Kapadokya Bölgesi Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Kırşehir illerinin kapladığı alandır. Daha dar bir alan olan kayalık Kapadokya Bölgesi ise Uçhisar, Ürgüp, Avanos, Göreme, Derinkuyu, Kaymaklı, Ihlara ve çevresinden ibarettir.