Türkiye’de ölmeden önce görülmesi gereken yerler! National Geographic seçti...

Dünyanın en eski yerleşimlerinden olan Göbeklitepe’yi yapanların kim olduğu, 60 ton ağırlığındaki sütunların buraya nasıl taşındığı ve üstlerinin neden örtüldüğü gibi sorular ve muhtemelen yıllarca sürecek tartışmalar sonucunda belki de insanlık tarihinin sırları çözülecek, kim bilir?