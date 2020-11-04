Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken yerler! National Geographic seçti

AYASOFYA Dünya mimarlık tarihinin ayakta kalmayı başarmış en önemli yapıtlarındandır Ayasofya. Aynı yerde tam üç kez inşaa edilmiş olan tasarım harikasının bugünkü hali ise İmparator Justinianos (527 – 565) tarafından Miletos’lu (Milet) İsidoros ile Tralles’li (Aydın) Anthemios’a yaptırılmış.
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Ayasofya’nın daha gösterişli, daha görkemli olması için İmparatorluk sınırlarındaki tüm eyaletlere haber gönderilmiş, en güzel parçaların toplatılması istenmiş.
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Ayasofya’da bulunan sütun ve mermerler Aspendos, Ephesus gibi Anadolu ve Suriye’de yer alan en önemli antik kentlerden toplanmış... Beyaz mermerler için Marmara Adası, pembe mermerler için Afyon, sarı mermerler için ise Kuzey Afrika kapılarına gidilmiş.
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537 yılında ibadete açılan Doğru Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’daki en büyük ve görkemli yapısına Osmanlı İmparatorluğu döneminde mihraplar, vaaz kürsüsü ve maksureler eklenmiş...
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SÜMELA MANASTIRI Trabzon – Maçka’da Altındere Vadisi’nde yer alan Sümela Manastırı dünyanın en eski ve en önemli manastırlarından...Bir rivayete göre MS 365 – 395 yılları arasında, Atinalı iki rahip birbirlerinden bağımsız olarak rüyalarında Hz. İsa ve Hz. Meryem’i Mela Dağı’nda görürler.
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Rüyalarından etkilenen Barnabas ve Sophronios adlı iki rahip, denizden 1.150 m yükseğe, rüyalarında gördükleri yere Sümela Manastırı’nı inşa etmeye karar verir. Kesinlikle görülmesi gereken yerlerin başında geliyor.
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MARDİN “Baş döndürücü Mardin, Suriye çölüne yukarıdan bakan parlak taç gibi bir tepede yer alır” diye geçiyor kitapta... Fırat ve Dicle nehirlerinin bereketli topraklarında yer alan önemli yerleşim yerlerinden Mardin, tam anlamıyla medeniyetlerin beşiğidir.
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Sürekli yerleşim başlangıcının MÖ 6750'lere tarihlenebileceğini gösteren kalıntılar mevcuttur.
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GÖBEKLİTEPE 12 bin yıl öncesine ışık tutan bir kült merkezi Göbeklitepe. İlk keşfi 1963 yılında gerçekleşmiş olsa da, önemi 1994 yılından sonra anlaşılmış ve kazı çalışmalarına başlanmış... Kazılar sonucunda birçok bilgiye ulaşılmış olmasına rağmen, bu bilgiler den bazıları hâlâ gizemini koruyor.
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Dünyanın en eski yerleşimlerinden olan Göbeklitepe’yi yapanların kim olduğu, 60 ton ağırlığındaki sütunların buraya nasıl taşındığı ve üstlerinin neden örtüldüğü gibi sorular ve muhtemelen yıllarca sürecek tartışmalar sonucunda belki de insanlık tarihinin sırları çözülecek, kim bilir?
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MISIR ÇARŞISI Doğu ile batı, kuzey ile güney arasında stratejik bir konumda bulunan Anadolu, ve özellikle İstanbul, gerek Bizans döneminde gerekse Osmanlı döneminde hareketli bir ticaret merkezi olmuştur.
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Doğal limanları sayesinde gerçekleştirilen ticaret, İstanbul’un ticaret merkezlerinin denize yakın şekilde konumlanmasına sebep olmuştur. Mısır Çarşısı’nın da bulunduğu Eminönü sahil kısmı Bizans döneminden beri yoğun bir pazaryeri olma özelliğini koruyor.
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Mısır Çarşısı, 1957 yılında inşaasına başlanan Yeni Camii Külliyesi’nin bir parçası olarak yapılmış, burada bulunan dükkanlar ve satılan malların genellikle Mısır’dan gelmesi sebebiyle Mısır Çarşısı adını almış.
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KAPADOKYA Kapadokya bölgesi, doğa ve tarihin dünyada en güzel bütünleştiği yerlerden... Coğrafik olaylar Peribacaları'nı oluştururken, tarihi süreçte, insanlar da, bu peribacalarının içlerine ev, kilise oymuş, bunları fresklerle süsleyerek, binlerce yıllık yaşlı medeniyetlerin izlerini günümüze taşımıştır.
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Bu günkü Kapadokya Bölgesi Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Kırşehir illerinin kapladığı alandır. Daha dar bir alan olan kayalık Kapadokya Bölgesi ise Uçhisar, Ürgüp, Avanos, Göreme, Derinkuyu, Kaymaklı, Ihlara ve çevresinden ibarettir.
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National Geographic dışında CNN Travel ise dünyanın en büyüleyici 10 doğa harikasını seçti. Listeye Türkiye'den de bir yeri aldı... İşte o liste...
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Yucatan Cenotes, Meksika Yucatan Yarımadası yıllar önce yağan yağmur sularının toprak altına süzülmesiyle delinen, gözenekli kireçtaşı kayaçlardan oluşmuş. Zaman içinde oyukların genişlediği bölgelerde kireç taşlarının yüzeyi çökmüş, suları yeşil ve mavi renkteki derin doğal kuyular bu alanda ortaya çıkmış.
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Mayaların ‘dz’onot’ kelimesinden ‘su dolu mağara’ anlamına geliyor ‘Cenote’ kelimesi… Mayalar için buralar yer altı dünyasına bir girişin simgesi inancına sahip… İnsanlar sık sık hem maddi hem de manevi fedâkarlıklar için burayı kullanıyordu. Maya yağmur Tanrısı Chac’ın burada yaşadığı inancı, dinsel merkezler ve şehrin kentlerinin Cenote etrafında kurulmasını sağlamış. Chichen İtza kentinin kalıntıları arasında bulunan bu tarz doğal kuyular ‘Kutsal Kuyu’ ya da ‘Kurban Kuyusu’ olarak da biliniyor.
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Günümüze kadar yapılan çalışmalar sonucunda buradaki kuyulardan çıkan insan iskeletleri, altın, bakır, gümüş nesneler yağmur Tanrısı Chac’a yakarış adına kurban edilenlerin bu doğal kuyulara atıldığını gösteriyor.Meksika’nın Chetumal kenti yakınlarındaki yemyeşil ağaçlarla kaplı koyu kral mavisi rengindeki Azul Kuyusu en çok ziyaretçi çeken yerlerden. Çok renkli ‘Bacalar Lagünü’ne yer altından kanallarla bağlı olan bu kuyunun 200 ile 300 metre çapında 90 metre yüksekliğinde olduğu söyleniyor. Yüzmek ve güzel vakit geçirmek için dünyanın birçok yerinden turisti ağırlıyor. Berrak ve temizliğiyle ön plana çıkan bu kuyular, küçük balık türlerinden deniz bitkilerine kadar birçok canlıyı tanıma fırsatı da sunuyor. Su altı fotoğrafçıları için ideal bir yer.
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Plitvice Gölleri / Hırvatistan Split ve Zagreb şehirleri arasında yer alan Plitvice Gölleri Milli Parkı, Dinar Alpleri’nin bir parçası olan Plijesevica, Mala Kapela ve Medvedak dağlarıyla çevrili... Birbirine şelaleler ve çağlayanlarla bağlı 16 göl bulunuyor. Park; çeşitli, ilginç, renkli flora ve faunaya sahip. Ziyaretçiler dolaşırken birçok patikada yürüyüş yaparak veya gölleri tekneyle keşfetmenin zevkini çıkarıyor.
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Uçan Gayzer / Nevada – Amerika Amerika’nın Nevada Eyaletinde bulunan renkli gayzer eski bir göl yatağında jeotermal enerji kaynağı elde etmek isteyen bir çiftçinin delmesi sonucu oluşmuş bir doğa harikası…Çiftçinin müdahalesi sonucu yerden çıkan minerallerin ve suların yükselmesiyle günümüzdeki bu muhteşem manzara oluşmuş. Gayzerin yeryüzüne çıkış noktasında bulunan traverten, birçok balık ve kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
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Moraine Gölü / Kanada Moraine Gölü, Kanada’nın batısındaki Alberta eyaletindeki Banff Ulusal Parkı’nda, Ten Pack Vadisi’nde yer alan bir göl. En önemli özelliği buzullarla beslenen bir göl olmasıyla beraber biyoçeşitlilik konusunda oldukça zengin. Buzul dağlarıyla çevrili, kapalı bir havzaya sahip olan bu göl bahar zamanı ziyaretçilerine oldukça güzel bir görsel şölen sunuyor. Gölün içinde kanolarla gezintiye çıkabilir, yeşilin ve mavinin harika uyumunun tadını çıkarabilirsiniz.
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Moeraki Kıyıları / Yeni Zelanda Otago ve Moeraki sahilleri arasındaki bu devasa kayaların çapları 50 metre, boyları da 4 metreyi geçebiliyor. Farklı renk ve tonlarda bulunan kayalar, bilim insanlarına göre 60 milyon yıl önce okyanusun dibinde mineral ve çamur karışımı sonucunda oluştuğunu söylüyor. Yıllar boyu devam eden erozyon ve suyun çekilmesi sonucu günümüzde sahilin ortasında bulunuyorlar.
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Hveravellir Kaplıcaları / İzlanda İzlanda’nın ortasında bulunan ‘Hveravellir’ veya ‘Kaplıca Alanları’ olarak adlandırılan jeotermal bir alan. Deniz seviyesinin 650 metre yükseğinde bulunan bir doğa rezervi olan kaplıcalar, İzlanda’nın incileri olarak biliniyorlar. Geniş dağlık arazilerde yapılan yürüyüşlerden sonra böyle bir manzarayla karşılaşmak ziyaretçiler için rahatlama imkânı sunuyor.
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Büyük Mavi Delik / Belize Belize’den 70 km uzaklıkta Lighthouse Resifi’nin merkezinde bulunan 300 metre çapında 125 metre derinliğindeki büyük sualtı obruğu… Bilim insanlarına göre Buz Çağı döneminde deniz seviyesinin daha düşük olduğu zamanlarda mağara olarak oluşmaya başlamış, deniz seviyesinin yükselmesiyle sular altında kalmış. Yaklaşık 10 bin yıl önce oluştuğu düşünülen su altı obruğu, günümüzde büyüleyici dalış merkezlerinden sayılıyor. Ayrıca zengin su altı florasıyla dikkat çekiyor.
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Grand Prismatic Spring / Yellowstone Ulusal Parkı - Amerika Yeni Zelanda’da bulunan Frying Pan Gölü ve Dominika’daki Boiling Gölü’nün ardından dünyanın en büyük üçüncü kaplıcası olma özelliğine sahip. Büyüklüğünün yanı sıra suda bulunan mineral ve bakterilerle gökkuşağı renklerine sahip olmasıyla büyüleyici bir manzara sunuyor. 50 metre derinliğe ve 90 metre genişliğe sahip göle girilemiyor. Ancak Yellowstone Ulusal Parkı’nda buraya geziler ve turlar düzenleniyor.
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Cehennem Kapısı / Türkmenistan Türkmenistan’ın Derveze bölgesinin yakınlarında, Karakum Çölü’nün ortasında bulunan 1967 yılında doğalgaz sondajının çökmesi sonucunda oluşan bir doğalgaz çukuru denebilir. Türkmen jeologlar doğal gaz araması sırasında yanlış taraftan uygulanan basınç sonucunda yanmaya başladığını söylüyor. 50 yıldır kesintisiz yanmaya devam eden devasa çukurun, alevleri yüzlerce metre uzaktan görülüp duyulabiliyor.
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Kapadokya / Türkiye Önceleri bölgede aktif olarak bulunan Erciyes ve Hasan Dağı’nın lavlarının püskürtmesi sonucu zamanla vadi yamaçlarından inen sel sularının rüzgârla birlikte tüflerden oluşan aşındırması sonucu oluşmuş. Tüf üzerinde yer alan sert tabakalar aşınmaya daha dayanıklı oldukları için günümüzdeki şeklini almış. Bu yapılar arasında Hristiyanların evleri ve ibadethaneleri de bulunuyor.