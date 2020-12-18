 Türkiye'de kış mevsiminin en güzel adresleri... Bir parça huzur arayanlara özel

İstanbul’un arka bahçesi Ağva sadece yaz tatillerinin değil, kış günlerinin de en çok tercih edilen yerlerinden biri. Hem şehirden ve hengameden uzak, hem de bir o kadar şehre yakın. Sıra dışı doğasıyla yılın dört mevsimi misafirlerine harika bir tatil ve dinlence sunan Ağva tatilinizde bedeniniz kadar ruhunuzun da dinlendiğini hissedersiniz. Ağva tatilinizde dışarıda lapa lapa kar yağarken şömine ateşinin etrafında yapacağınız sohbetlerin tadına doyamayacağınızın garantisini verebiliriz.