Türkiye'de kış mevsimine en çok yakışan adresler

Sapanca / Sakarya Sapanca’ya, İstanbul’dan sadece 2,5 saatlik bir araba yolculuğuyla ulaşabilirsiniz. Huzur ve mutluluğun etrafınızı sarıp sarmaladığı karlı günlerde, bu duyguyu daha da çok hissedeceğiniz Sapanca tatilinizde, sessiz mi sessiz, sakin mi sakin bir doğa, karlar artında sizi bekliyor olacak. Sapanca’da kış tatili denilince ihtiyacınız olan üç şey vardır. Bunlardan biri bir bardak sıcacık bir kahve, diğeri içinde çıtır çıtır odunların yandığı bir şömine ve üçüncüsü de size eşlik edecek bir sevdiğiniz...