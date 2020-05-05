Türkiye'de kamp yapılacak en güzel 10 adres! Korona sonrası için bu listeyi not edin...
Bu yıl tatil planlarımız oldukça değişti. Koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık ortamlara girmek yerine açık havada, doğa içinde çadır ya da karavanla kamp yapmak ön plana çıkıyor. Biz de çocuklu ailelerin de tercih edebileceği Türkiye’de kamp yapılacak 10 adresi listeledik. İster deniz kenarında ister yeşilliklerin içinde kamp yapın, seçenek çok. İşte salgın sonrası koronadan uzak doğa ile iç içe kamp yapacağınız adresler…
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1
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Salgın sonrası dönemde kalabalıktan uzak sessiz sakin bir şekilde, biraz olsun yaşanılanları unutmak istiyorsanız bu liste tam size göre…
2
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Bafa Gölü – Milas / Muğla Bir kısmı Söke, bir kısmı Milas sınırında yer alan göl, kıyılarının güzelliği ve tarihi dokusuyla uzun süredir kampçıların gözdesi. Bölgedeki butik konaklama tesislerinde kahvaltı ve yemek imkânı amatör kampçıların işini kolaylaştırıyor. Gölde flamingo, sakarmeke, balıkçıl ve daha birçok kuşu gözlemlemek mümkün. Kapıkırı Köyü içinde bulunan Heraklia antik kenti ise kampa tarihi bir güzellik katıyor.
3
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Kıyıköy / Kırklareli Trakya doğal güzellikleri, lezzetli yemekleri ve sıcakkanlı insanlarıyla son dönemde İstanbul’dan uzaklaşmak isteyenlerin popüler rotalarından… Hem Marmara’ya hem de Karadeniz’e kıyısı olan bölgede birçok güzel köy ve kasaba bulunuyor. Bunlardan biri de yeşilin ve mavinin bütünleştiği balıkçı kasabası Kıyıköy. Kıyıköy, Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı şirin mi şirin bir balıkçı kasabası.
4
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Karadeniz’e kıyısı olan cennet kasaba İstanbul’a sadece 2,5 saat uzaklıkta. Kasabaya yaklaştıkça zümrüt yeşili orman etrafınızı sarar ve ufukta beliren turkuaz deniz tüm cazibesiyle sizi adeta kendine çağırır. Kıyıköy, Kazandere ve Pabuçdere’nin denize döküldüğü yerde, kayalıkların üzerine kurulu bir kasaba. Derelerle denizin birleştiği yerde oluşan kumsalı tatilcilerin gözdesi… Dalgakıran içindeki küçük balıkçı barınakları ve tekneleriyle yukarıdan bakıldığında Şile’yi anımsatıyor. Kıyıköy çevresinde kamp yapabileceğiniz çok sayıda seçenek var, bunlardan biri de sahilin yanı başında çadırlar için ayrılmış kısım. Deniz tatili arayışında olanlar için oldukça iyi bir tercih.
5
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Kabak Koyu – Fethiye Tarihi Likya Yolu üzerinde bulunan Kabak Koyu, Türkiye’nin ve dünyanın en güzel koylarından biri. Dünyanın koruma altına alınan 100 dağı arasında yer alan Babadağ’ın eteklerindeki 200 metrelik koy, Fethiye merkeze 33 km uzaklıkta. Özellikle genç kampçıların tercihi. Elektrik, duş, tuvalet ve yemek gibi tüm ihtiyaçları karşılama olanağı var. Sekiz kampingin bulunduğu koyda çadır kurmak ücretsiz ancak çadır kiralamak ücretli.
6
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7
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Datça Aktur Koyu / Muğla Asırlık çam ağaçlarının altında denize sıfır konumda bir kamp alanına sahip Aktur. Burada dilerseniz kendi çadırınızı getirip kurabileceğiniz gibi, karavanınızla da gelebilirsiniz. Kamp alanının yanı başında aynı adı taşıyan bir site var. Bu site içerisinde iki tane market bulunuyor. Günlük ihtiyaçlarınızı bu marketten karşılayabilirsiniz. İki ayrı koy da mavi bayraklı, tertemiz ve berrak bir denize sahip. Alanda restoran ve mutfaklar da bulunuyor. Yemeklerinizi ve içeceklerinizi rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Kamp alanında ihtiyaç halinde kullanabileceğiniz çamaşırhane ve ütü odası da mevcut. Misafirler alanda bulunan tenis kortlarından da faydalanabilmektedir.
8
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Saros Körfezi Kömür Limanı / Çanakkale Küçücük bir koy ama denizinin temizliği ve berraklığıyla ün yapmış bir belde burası. Koy sadece kamp yapanlara özel bir yer. Alanda temiz su, tuvaletler olduğu gibi dalış ekipmanları kiralayan bir yer ve mini bir büfe de hizmet veriyor. Eğer ki dalışa merakınız varsa buradan ekipman kiralayarak dalış yapabilirsiniz.
9
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Yedigöller / Bolu Batı Karadeniz Bölgesinde, Bolu il sınırları içinde zengin bir bitki örtüsüne sahip Yedigöller Milli Parkı. Kuzeyden güneye doğru sıralanmış 7 gölden oluşuyor. Sazlıgöl, İncegöl, Küçükgöl, Deringöl, Büyükgöl, Kurugöl ve Seringöl’den oluşan göller, kayan kütlelerin vadilerin önünü kapatması ile oluşmuş ve bulunduğu yöreye ismini vermiş. 1965 yılında milli park ilan edilen Yedigöller; 2019 hektarlık alanı kaplayan doğaseverler için bir yeryüzü cenneti.
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Yer altından geçişlerle birbirine bağlanan göllerin çevresinde, köknar, kayın, çam, meşe, gürgen gibi ağaç türleri bulunuyor. Burası ailecek kamp için oldukça uygun. Gün içinde gölde birlikte olta ile balık tutabilir, yemyeşil ormanda göller arasında yürüyüş yapabilirsiniz. Ayrıca araç trafiği olmadığı için çocuğunuzla rahat rahat topla oynanan oyunlar da oynayabiliriz.
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Ballıkayalar / Kocaeli Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde bulunan Ballıkayalar, Gebze’ye 10, İstanbul’a ise 50 kilometre mesafede bulunuyor. Bir saatlik bir yolculuğun ardından rahatlıkla ulaşabileceğiniz Ballıkayalar, barındırdığı farklı hayvan ve bitki çeşitliliğinin korunması amacıyla 1995’de tabiat parkı olmuş… Bölgenin adının nereden geldiği konusu da bir hayli ilginç…
12
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Uzun zaman evvel çok sayıda arı kanyon içerisinde bulunan mağaraları kovan olarak kullanırmış. Bu nedenle Bal Mağaraları, Ballı Mağaralar, Bal Kayalıkları derken yıllar içinde Ballıkayalar olarak anılmaya başlanmış. Kanyon içerisinde ve etrafında kamp yapmak için oldukça uygun alanlar var. Ancak çevrede herhangi bir tesis olmadığı için tüm malzemelerinizi yanınızda bulundurmayı unutmayın.
13
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Borçka, Karagöl / Artvin Artvin Borçka'da bulunan Karagöl, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Türkiye'nin saklı cennetlerinden biri olarak gösterilen Karagöl, yöredeki diğer bazı göller gibi 1800'lü yılların başında meydana gelen heyelanda küçük bir derenin önünün toprak kütlesiyle kapanması sonucu oluştu.
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Borçka'ya 27 kilometre mesafede yer alan göl ile çevresindeki vadiler ve yaylalarda ortaya çıkan manzara, şehir ve iş yaşantısının stresinden uzaklaşıp, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenleri kendine çekiyor. Gölün etrafında kamp yapmak yapılamıyor. Kamp atmak için ayrılan bölgelere çadırınızı kurmanız gerekiyor.
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İğneada / Kırklareli Yağış miktarının yüksek olduğu mevsimlerde tabanı sularla kaplanan ormanlık alan türü olan Longoz (subasar), ülkemizde de güzel örneklere sahip. Bunlar arasında en güzellerinden biri olan Longoz Ormanları Milli Parkı, Kırklareli'nin Demirköy İlçesine bağlı İğneada beldesinde bulunuyor.
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Bulgaristan sınırına yakın Karadeniz sahil şeridinde yer alan bu Milli Park, 3155 hektarlık alanı kapsamakta. Milli Parkın yer aldığı İğneada beldesi, Demirköy ilçesine 27 km, Kırklareli il merkezine 97 km, İstanbul'a ise 237 km uzaklıkta yer alıyor.
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Milli Parkın güney bölümü Saka Gölü, Deniz Gölü, Hamam Gölü, Pedina Gölü, Mert Gölü ile bu göllerin etrafındaki sazlık alanlar, longoz ormanları ve yaprak döken ormanlar; Milli Parkın kuzey bölümü ise, Erikli Gölü ve çevresindeki sazlık alanlar ile bu bölgeyi çevreleyen longoz ormanlarından oluşuyor. İğneada’da çeşitli zevk ve isteklere göre kamp alanları mevcut. Kamp yerleri ailelere de oldukça uygun.
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Ölüdeniz, Fethiye / Muğla Fethiye'den Ölüdeniz'e çamlar arasından giden yol 14 km. Yokuşlu inişli yolun sonunda birden müthiş bir mavi çıkıverir karşınıza. Burası Belcekız Koyu'dur. Koyun içinden uzanan kumsalı yürüdüğünüzde ise eşsiz Ölüdeniz'i görürsünüz.
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Sahil kenarında kamp tüm stresinizi üzerinizden atacak. Bölgede ücretsiz çadır kuracağınız bölge var. İsterseniz ücretli kamplarda daha konforlu bir tatil geçirebilirsiniz.