Türkiye'de kamp yapılacak en güzel 10 adres! Korona sonrası için bu listeyi not edin...

Datça Aktur Koyu / Muğla

Asırlık çam ağaçlarının altında denize sıfır konumda bir kamp alanına sahip Aktur. Burada dilerseniz kendi çadırınızı getirip kurabileceğiniz gibi, karavanınızla da gelebilirsiniz. Kamp alanının yanı başında aynı adı taşıyan bir site var. Bu site içerisinde iki tane market bulunuyor. Günlük ihtiyaçlarınızı bu marketten karşılayabilirsiniz. İki ayrı koy da mavi bayraklı, tertemiz ve berrak bir denize sahip. Alanda restoran ve mutfaklar da bulunuyor. Yemeklerinizi ve içeceklerinizi rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Kamp alanında ihtiyaç halinde kullanabileceğiniz çamaşırhane ve ütü odası da mevcut. Misafirler alanda bulunan tenis kortlarından da faydalanabilmektedir.