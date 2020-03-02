Yazı ve fotoğraflar: Bahar Gündoğdu | Instagram: @nerdesinbahar
Haber Giriş: 02 Mart 2020 - 13:08,
Türkiye’de iki şehir arasında paylaşılamayan güzellik
Arapapıştı Kanyonu son zamanların gözde Instagram fenomeni mekânlarından biri oldu. Aydın iliyle Denizli arasında paylaşılamayan kanyon, soda patlaması yaşadığı zamanki rengiyle ve seyir tepesinden göreceğiniz manzarasıyla sizi kendisine hayran bırakacak. İşte Arapapıştı Kanyonu ile ilgili detaylar…
Arapapıştı Kanyonu Aydın’ın Kemer mahallesinde, Aydın’a 92 km mesafede yer alıyor. Aydın’dan Yenipazar’a oradan da Çine üzerinden buraya ulaşabilirsiniz. Yol boyu tabela var. Eğer aracınız yoksa Bozdoğan’a gelip oradaki servislerle buraya ulaşabilirsiniz. Günübirlik tur düzenleyen pek çok firma da bulunuyor. Ben Akyaka'dan Arapıştı Kanyonu'na geçtim. Yol boyu görmediğim Ege köyü kalmadı. Yol oldukça virajlı ama enfes manzaralara sahip. Yolda kanyonu bilene rastlamak da pek kolay değil.
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