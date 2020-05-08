Türkiye'de huzur bulacağınız 10 adres! Korona sonrası buralarda her şeyi unutacaksınız...

Yeşille mavinin buluştuğu cennet Her yıl ortalama 1 milyonun üzerinde kişiyi ağırlayan Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde şu sıralar en sakin günlerini yaşıyor olsa da mayıs sonrası için hazırlıkları tamamladı. 60 kilometrelik kıyı şeridinin 6 kilometrelik bölümü ziyaretçiye açık olan park, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Deniz ve doğanın iç içe olmasından dolayı "Maviyle yeşilin birleştiği yer" olarak bilinen park, yürüyüş parkurları ve 5 kilometrelik kanyonuyla doğaseverlerin de vazgeçilmez rotasını oluşturuyor. Eşsiz koylarıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan park geçen yıl 1 milyon 300 bin kişi tarafından ziyaret edilişti.