Türkiye'de 'Eylül' ayında gidilecek yerler! Uzman isimlerden cep yakmayan 5 öneri

EZGİ KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz

Hafta sonlarının vazgeçilmezi

Pırıl pırıl bir eylül sabahında uykulu gözleriniz, elinizde kahvenizle gelecek hafta sonu nereye gitsem diye düşünenler için, Türkiye’nin muhteşem duraklarından biri olan Cumalıkızık beklentinizi karşılayacak en iyi önerilerinden biri... Hele ki bahsettiğimiz yer, Bursa’nın en ünlü ve Türkiye’nin en güzel köylerinden biriyse, beklenti elbette ki daha da yükseliyor. Uludağ’ın eteklerinde konumlanmış bu güzel ve tatlı köye hoş geldiniz…